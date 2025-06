BVIX Seguradora firma parceria com ITA Seguro Viagem e amplia portfólio de soluções

A BVIX Seguradora inicia sua atuação no segmento de seguro-viagem por meio de uma parceria exclusiva com a ITA Seguro Viagem, reconhecida pela excelência em soluções digitais e assistenciais para o setor, em um momento em que o seguro-viagem se torna cada vez mais essencial para quem embarca em roteiros internacionais.

Ed de Almeida Carlos, Diretor de Planejamento e Comercial da BVIX Seguradora, destaca: “A expansão do nosso portfólio para incluir o seguro-viagem reforça o compromisso da BVIX com a inovação e a oferta de soluções que respondam às necessidades reais do mercado, de forma prática e segura.”

O mercado de seguro-viagem vem se diversificando para atender perfis como famílias, nômades digitais e executivos.

Fernando Nunez, diretor da ITA Seguro Viagem, destaca que “as coberturas mais acionadas se concentram em despesas médicas e hospitalares no exterior e em extravio de bagagem.”

Nunez ressalta que a companhia investe continuamente em telemedicina e soluções digitais, aprimorando a experiência do cliente e garantindo suporte ágil em situações emergenciais e, destaca os principais diferenciais: Atendimento 24 horas em qualquer lugar do mundo, plano multiviagem para viagens internacionais com cobertura em diversos países, cobertura adicional para roubo e furto qualificado de equipamentos eletrônicos, despesas médicas e hospitalares decorrentes da prática de várias modalidades esportivas, despesas extraordinárias por permanência forçada na remarcação de voo, dentre outras bem especificas que vão de encontro a necessidade atual de cada passageiro.

Sobre a BVIX – A BVIX Seguradora nasceu com o propósito de ampliar o acesso à proteção financeira, tornando os seguros mais inclusivos, eficientes e alinhados às necessidades reais do mercado. A companhia atua em várias frentes, desde seguros acessíveis para grupos específicos até soluções robustas para grandes empresas.

Com processos simplificados, a BVIX garante agilidade e transparência na experiência de clientes e parceiros, eliminando barreiras e trazendo mais eficiência para a gestão de riscos. Seus gestores acreditam que inovação e inclusão são conceitos complementares: ao desenvolver produtos acessíveis e flexíveis, fortalece-se a cultura do seguro e impulsiona-se a proteção financeira no Brasil.

Sobre a Ita Seguro Viagem – Há 15 anos no mercado, focada no cliente e em constante evolução, oferecendo soluções inovadoras para apólices. Possui parceria com a WA Globality, sediada em Orlando -FL, que possui 30 anos de experiência em assistência médica para seguradoras internacionais, o que garante mais tranquilidade e segurança para viajantes.

Foto: Fernando Nunez diretor da ITA Seguro Viagem (E) e Ed de Almeida Carlos, Diretor de Planejamento e Comercial da BVIX (D)

(*) Divulgação