Brasma inicia jornada digital com A.Pet no Clube Dynamus

A Brasma Consultoria e Corretora de Seguros vai levar os produtos da A.Pet para o Dynamus Clube, uma plataforma de benefícios corporativos que atua há mais de uma década, com mais de 400 mil usuários, entre titulares e dependentes. Atua na gestão voltada para associações de entidades de classe, associados e parceiros como um canal de novos negócios, conectando empresas a um público segmentado.

A população de pets do Brasil alcançou a marca entre 150 milhões e 160 milhões de animais, conforme levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). É a terceira maior do mundo. O levantamento também mostra que mais de 37 milhões de lares brasileiros possuem algum tipo de animal de estimação.

A.Pet é uma empresa de assistência veterinária que atua no mercado desde 2014 com o propósito de garantir o acesso à saúde e cuidados aos pets. Oferece assistência para animais domésticos por uma rede credenciada e da teleconsulta, para garantir o acesso, ao conectar os veterinários de forma online, utilizando chat, áudio ou vídeo. É possível utilizar qualquer clínica no Brasil em uma consulta presencial, através do reembolso.

“O Brasma A.Pet Dynamus é mais do que um plano de saúde pet, é a certeza de que terá o melhor cuidado possível com seu melhor amigo. Com a liberdade de escolher a clínica e o veterinário de confiança, sei que o pet estará sempre em ótimas mãos. Além disso, o processo de reembolso é descomplicado e rápido. Os diferenciais como a Tele Consulta Pet e a Tag Localizadora geram segurança, e o preço acessível torna tudo melhor. É a combinação de qualidade e tranquilidade para quem considera seu pet um filho ou membro da família”, declarou o CEO da A.Pet, Luiz Gênova.

Uma pesquisa recente com tutores da A.Pet revelou que mais de 70% consideram seus animais de estimação como filhos ou membros da família. Essa percepção faz com que a saúde e o bem-estar dos pets sejam as principais preocupações. Outro levantamento mostrou que mais de 80% dos entrevistados gostariam que seus animais fossem atendidos por veterinários de confiança.

“Em um ambiente online, a inclusão do Brasma A.Pet Dynamus se torna relevante, porque atende a um público já acostumado a buscar soluções e serviços digitais. O Clube Dynamus vai oferecer aos seus membros as informações sobre os planos, cotações e até a contratação online, facilitando o acesso e a gestão dos serviços de saúde do animal. A oferta de produtos específicos para pets atrai novos associados que buscam soluções integradas para suas famílias, incluindo seus animais de estimação”, concluiu Bernardo Marino, Diretor Comercial da Brasma.