Bradesco Seguros lança programa inédito de benefícios para corretores do Seguro Auto Frota

Novo programa de relacionamento teve início em julho e oferece vantagens comerciais exclusivas

A Bradesco Seguros, especialista no segmento de Frotas, tem uma novidade imperdível para o corretor de seguros. Trata-se do Clube Top Frota um programa exclusivo que oferece uma gama de diferenciais incríveis para corretores selecionados.

“O Clube Top Frota é uma iniciativa inovadora da Bradesco Seguros para fortalecer ainda mais o relacionamento com os corretores de Frota. Como especialistas no segmento, sabemos que o sucesso das vendas vai além de oferecer um bom produto: é preciso ter diferenciais que realmente façam a diferença“, afirma o Diretor de Produtos da Bradesco Seguros, Saint’Cair Lima. Segundo o executivo, “a participação no Clube Top Frota traz uma série de vantagens competitivas para os corretores. Os participantes terão acesso a benefícios exclusivos, suporte personalizado e ferramentas que potencializam suas vendas”, destaca ele.

Para se tornar um membro do Clube Top Frota, basta que o corretor atenda a alguns requisitos e alcance determinados indicadores de performance.

“É uma excelente oportunidade para impulsionar suas vendas e aproveitar todos os benefícios que temos a oferecer”, destaca o Diretor Comercial da Bradesco Seguros, Leonardo Freitas.

O Bradesco Auto Frota

O Bradesco Seguro Auto é referência no mercado de frotas há muitos anos, sempre ao lado do corretor, oferecendo suporte e soluções que geram valor. Não por acaso, a seguradora está entre os principais players do setor.

Com um portfólio de soluções personalizadas e altamente competitivas, o diferencial da Companhia começa na aceitação individualizada, conduzida por um time técnico altamente especializado. Cada proposta passa por uma análise criteriosa em mesa de negócios, com avaliação de risco sob medida.

A Seguradora atua com ampla flexibilidade, com foco no segmento de veículos pesados, e oferece limites de aceitação acima da média de mercado. Além disso, possui um cotador prático, ágil e intuitivo, garantindo a melhor jornada de cotação possível.

“E para tornar nosso produto ainda mais competitivo, lançamos recentemente a franquia negociável — uma solução estratégica que nos permite personalizar ainda mais cada proposta de acordo com as necessidades do cliente. É assim que seguimos inovando e entregando valor real para nossos parceiros”, enfatiza a Superintendente Sênior de Produto Auto, Raquel Cerqueira da Costa.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,58 bilhões de prêmios em automóveis (jan a mar/25) e de R$ 244 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,1% (até mar/25) em market share de automóveis no mercado e 15,5% (até mar/25) de market share em residencial.

Foto: Sain`t Clair Lima, diretor de Produtos da Bradesco Seguros