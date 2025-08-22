Bradesco Seguro Empresarial oferece proteção especializada para negócios dos segmentos de Estética, Moda e Beleza

Não é novidade que os mercados de estética, moda e beleza são robustos e seguem em crescimento no Brasil. Segundo Euromonitor International, empresa global de pesquisa de mercado e inteligência de negócios, o país ocupa a quarta posição no ranking mundial de mercados de beleza e cuidados pessoais. A tendência é de expansão. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal (Abihpec), o mercado deve crescer, em média, 7,2% ao ano até o final de 2027.

Um segmento altamente promissor, mas que também está sujeito a riscos como incêndio, roubo e intemperes da natureza. Neste sentido, a contratação de um bom seguro empresarial é a forma ideal de dar continuidade ao negócio, protegendo de riscos e imprevistos. O Bradesco Seguro Empresarial Estética, Moda e Beleza desponta como a opção ideal.

“O Seguro Empresarial da Bradesco Seguros é dividido em 12 segmentos, com proteções específicas e personalizadas, de acordo com as necessidades de cada nicho”, explica o Superintendente Sênior de Ramos Elementares da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes.

Para o segmento de Estética, Moda e Beleza, o seguro conta com coberturas para equipamentos estéticos portáteis, cobrindo danos por acidentes, roubo e furto qualificado de equipamentos próprios ou alugados; cobertura para danos causados por eventos da natureza, como vendaval, furacão, ciclone, alagamento e inundações, danos a terceiros por acidentes no interior do estabelecimento ou em eventos da empresa em espaços externos; dias de paralização, compensando perda de lucro e despesas adicionadas ocasionadas pela paralização da empresa quando ocorre um problema no ponto comercial e impede a continuidade do trabalho no local; danos elétricos, para equipamentos danificados por curto-circuito, descarga elétrica, queda de raio e outros problemas elétricos; e roubo, uma garantia contra prejuízos de roubo ou furto qualificado, incluindo os danos do imóvel da empresa em razão da ocorrência.

“São coberturas especialmente pensadas para os riscos inerentes ao segmento de Estética, Moda e Beleza, visto que os equipamentos utilizados nessas áreas podem custar dezenas de milhares de reais e riscos operacionais podem levar a dias de paralização nas operações”, destaca Menezes.

Além das coberturas específicas para o segmento, o Bradesco Seguro Empresarial conta com Coberturas Básicas comuns a todos os nichos. Elas garantem proteção em casos de incêndio, inclusive decorrentes de queimadas em zonas rurais; fumaça; queda de raio; explosão ou implosão; queda de aeronave; impactos de veículos terrestres; e tumultos, greves e lockouts.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 3,4 bilhões de prêmios em automóveis (jan a jun/25) e de R$ 520 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a jun/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,4% (até mai/25) em market share de automóveis no mercado e 16,2% (até mai/25) de market share em residencial.

Foto: Eduardo Menezes, Superintendente Sênior de Ramos Elementares da Bradesco Seguros