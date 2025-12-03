Bradesco Seguro Caminhão é a escolha certa para proteger veículos de carga e motoristas na alta temporada

Novembro e dezembro são messes intensos para o transporte de cargas. Com a Black Friday, muitas vezes estendida para além da data oficial, o início da alta temporada do varejo e das compras online para o Natal, período em que muitas empresas também testam sua capacidade logística para o pico das festas e o escoamento da produção agrícola, a malha rodoviária é bastante pressionada. Por isso, contar com um bom seguro, que garanta a proteção do veículo e a segurança do motorista, é fundamental. E a Bradesco Seguros que é especialista no segmento tem o produto ideal.

O Bradesco Seguro Caminhão foi desenvolvido por especialistas que conhecem profundamente as necessidades do caminhoneiro. A solução é completa e abrangente: protege o caminhão e também o motorista, garantindo tranquilidade em todos os trajetos. Com coberturas que incluem colisão, incêndio, roubo/furto; operação de basculamento sem custo; danos materiais e corporais a terceiros; além de cobertura do seguro em garantia única. Além de assistências personalizadas e ampla rede de oficinas habilitadas para reparos.

“O modal rodoviário corresponde a cerca de 60% da movimentação de cargas no Brasil. São muitos motoristas que levam a vida na estrada, passando horas ao volante. O Bradesco Seguro Caminhão é completo, apresenta coberturas essenciais para o veículo e assistências voltadas para quem o dirige, como Despesas médicas hospitalares e Assistência Residencial gratuita”, destaca Saint’Clair Lima, diretor da Bradesco Seguros. E, para apoiar ainda mais neste período de alta demanda, o seguro está com parcelamento facilitado em até 10x sem juros em todas as formas de pagamento.

Além das coberturas básicas, o segurado pode optar por coberturas adicionais, contratadas à parte. Entre elas estão: proteção completa para vidros; acidentes pessoais de passageiros; despesas médicas e hospitalares; assistência funeral; carroceria; extensão de RCF a veículos rebocados; danos morais; despesas extraordinárias; e garantia de indenização pelo valor de novo por até 180 dias.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,1 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/25) e de R$ 825 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,2% (até set/25) em market share de automóveis no mercado e 16,8% (até set/25) de market share em residencial.

Foto: Saint’Clair Lima, Diretor da Bradesco Seguros | Foto: Ari Versiani