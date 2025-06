Bahia puxa crescimento da Bradesco Seguros no agronegócio com avanço de 17%

A Bradesco Seguros registrou crescimento de 17% nas contratações do Seguro para Equipamentos Agrícolas na Bahia no primeiro trimestre de 2025, com avanço de 7% em itens segurados. O resultado reflete a maior conscientização do produtor rural diante da intensificação dos eventos climáticos extremos e reforça o papel do seguro como ferramenta essencial de proteção patrimonial no campo.

Segundo o Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Seguros, Paulo César Martins, a Bahia é uma região estratégica por seu mercado agropecuário diversificado e produtivo. “Temos visto o corretor atuar cada vez mais como um consultor em prevenção de riscos, principalmente em regiões expostas a fatores climáticos”, destaca. Hoje, 70% da carteira da seguradora já contempla cobertura para vendavais e há descontos de até 20% para clientes que adotam medidas preventivas.

Durante a Bahia Farm Show, principal feira agro do Norte e Nordeste, a companhia reforçou seu compromisso com o setor, investindo em tecnologia, inovação e inteligência de dados para mitigar riscos e oferecer soluções personalizadas. “As feiras Agros são fundamentais para dialogarmos com quem está na ponta e fortalecer nosso relacionamento com corretores e produtores”, conclui Martins.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,58 bilhões de prêmios em automóveis (jan a mar/25) e de R$ 244 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 10,9% (até fev/25) em market share de automóveis no mercado e 15,5% (até fev/25) de market share em residencial.

Foto: Paulo César Martins, Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Seguros