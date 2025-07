AXA no Brasil cresce nas linhas de massificados 

A AXA no Brasil aumentou sua presença em seguros massificados no começo do ano, resultado de uma estratégia integrada que alinha técnica, oferta comercial e reforço da distribuição — com foco em canais digitais e maior autonomia para o corretor. O avanço da companhia nesses segmentos vem acompanhado de uma reestruturação nas carteiras, digitalização de processos e fortalecimento da jornada comercial.

Entre os destaques dos produtos, estão os seguros Empresarial, Condomínio e Auto Frota, que têm apresentado crescimento robusto. Essa evolução é fruto de um trabalho conjunto das áreas de produto, subscrição, comercial e tecnologia, com foco em massificação e rentabilidade.

No seguro Empresarial, a companhia cresceu em média 37% ao ano desde 2019, com foco em negócios de comércio e serviços, que apresentam perfis de risco massificados, além do segmento industrial, disponível também de forma digital no nosso sistema de cálculo. Já a carteira de Condomínio passou por uma ampla revisão de subscrição e redirecionamento geográfico, alcançando crescimento de 44% em 2025. Em Auto Frota, produto lançado há 2 anos, o crescimento já se aproxima de 90% no segundo ano completo de operação, com índice combinado inferior a 100%.

A companhia também vem ampliando sua atuação em seguro de Vida, com uma proposta de valor mais digital, oferecendo autonomia para cálculo e cotação, além do lançamento do faturamento automatizado, que proporciona mais agilidade ao corretor nos processos de emissão e controle de faturas. A modernização dos fluxos operacionais e digitais tem sido fundamental para essa evolução e já rendeu frutos: entre janeiro e maio de 2025, a companhia registrou um crescimento de 73% nas apólices para o segmento SME (empresas com até 500 vidas).

Além da digitalização, o produto de Vida também se destaca pelo foco em serviços com uso em vida, que agregam valor ao dia a dia dos funcionários das empresas seguradas. É o caso de assistências como a Maria, voltada para o combate à violência contra a mulher, e a Assistência Eco, com soluções sustentáveis que promovem bem-estar e qualidade de vida.

O desempenho positivo é impulsionado por diversas frentes. Nos últimos anos, a companhia investiu na digitalização dos seus produtos e processos de cotação e emissão, oferecendo mais agilidade e autonomia ao corretor, e incorporou dados externos e ferramentas inteligentes para qualificar ainda mais a análise de risco. Além disso, a seguradora revisou condições técnicas e comerciais, tornando os produtos mais competitivos, e fortaleceu os canais de distribuição, com destaque para os canais digitais e ações integradas de capacitação e relacionamento.

“O crescimento em massificados é reflexo de uma estratégia muito bem estruturada, que conecta produto, tecnologia e proximidade com o corretor. Reforçamos nosso compromisso de entregar soluções acessíveis, com qualidade técnica e performance sustentável”, afirma Arthur Mitke, Vice-Presidente de Subscrição e Sinistro da AXA no Brasil.

Para apoiar e amplificar essa estratégia, a AXA lança a campanha “Tem seguro AXA”, que comunica de forma clara e direta a amplitude de sua atuação no mercado corporativo. Para os corretores, a proposta é clara: ampliar a geração de valor ao oferecer múltiplas soluções da AXA a um mesmo cliente PJ. Já para os clientes empresariais, a mensagem é de confiança e centralização: é possível contar com uma única seguradora para atender a todas as frentes do negócio.

“O corretor tem um papel cada vez mais estratégico na construção de soluções completas para os clientes. Ao reforçar que ‘tem seguro AXA’, queremos mostrar que ele pode contar com a nossa expertise para oferecer muito mais do que um único produto, exercendo uma função consultiva especializada para entregar uma experiência de proteção integrada, com qualidade técnica e suporte comercial de um dos maiores grupos seguradores do mundo”, conta Luciano Calheiros, Vice-Presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da companhia.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Facebook: @AXAnoBrasil

Linkedin: AXAnoBrasil

Instagram: @AXAnoBrasil

YouTube: https://www.youtube.com/c/AXAnoBrasil

Website: https://www.axa.com.br

Foto: Arthur Mitke, Vice-Presidente de Subscrição e Sinistro da AXA no Brasil