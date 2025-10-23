AXA no Brasil celebra o Mês do Corretor

Companhia reforça compromisso inovador para gerar mais valor aos parceiros e assessorias – Em comemoração ao Mês do Corretor, a AXA no Brasil celebrou a parceria com os profissionais que impulsionam o mercado de seguros e reforçou seu compromisso com a inovação para gerar mais valor a corretores e assessorias. Com o mote “Juntos a cada passo da sua jornada”, a companhia promoveu ações especiais ao longo de outubro, reconhecendo o papel estratégico desses parceiros na expansão dos negócios da marca no país.

Entre as iniciativas do mês, a AXA apresentou conteúdos exclusivos nas redes sociais com a participação do goleiro Alisson Becker, embaixador global da marca, que é a Patrocinadora Oficial Global de Treinamento do Liverpool FC, destacando o papel fundamental dos corretores no crescimento da companhia no Brasil. Valorizando ainda mais essa parceria de longa data com o clube inglês, a seguradora trouxe para São Paulo pela primeira vez a Liverpool FC Soccer Clinic, uma oficina de treinamento para crianças, com a participação de treinadores da Liverpool Academy e o ex-lateral Fábio Aurélio, o primeiro brasileiro a defender os Reds.

Reforçando um dos principais pilares estratégicos para o crescimento, o de Massificação, a AXA no Brasil se apoia em novas ferramentas digitais e na diversificação de produtos para fortalecer o relacionamento com os corretores. “A digitalização tem sido uma aliada para ampliar nossa presença e facilitar o acesso aos seguros AXA em todo o país. Queremos que nossos parceiros tenham mais autonomia, agilidade e oportunidades de negócio, explorando todo o portfólio. Hoje a AXA tem seguros para todas as necessidades”, afirma Luciano Calheiros, Vice-Presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente.

A AXA iniciou outubro com uma festa para corretores parceiros na Roda Rico. Mais do que celebrar o Mês do Corretor, o evento encerrou a série de 10 encontros que a seguradora realizou por todo o país para comemorar os 10 anos no país, estreitar laços e reforçar sua maneira próxima de trabalhar, cocriando soluções. “O Roadshow foi um grande sucesso esse ano. Para o time comercial, foi fundamental estar ao lado e receber feedbacks dos corretores, bem como compartilhar resultados e falar da nossa estratégia de crescimento conjunto. Fechamos o circuito com sentimento de construção de futuro, reafirmando a importância do papel dos parceiros nessa jornada”, completa Calheiros.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

