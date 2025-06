AXA Brasil lança Seguro Agrícola

Subscrição vai considerar mapeamento inteligente e dados oficiais para garantir que as áreas seguradas estejam em conformidade com as melhores práticas agrícolas, atentas a impactos ambientais e sociais – A AXA no Brasil anuncia sua entrada no mercado de Seguro Agrícola com o lançamento de um produto que alia proteção financeira ao compromisso com práticas ESG. O Seguro Agrícola da AXA chega em um momento importante para a companhia, que celebra 10 anos de atuação no país e consolida o portfólio mais completo de soluções para seguros empresariais.

“Do pequeno ao grande risco, trabalhamos com todos os perfis e oferecemos opções para diversos desafios enfrentados pelos negócios brasileiros. Agora, ampliamos ainda mais nossa atuação com o agro, um segmento essencial para o PIB. O Brasil responde por 11% dos alimentos consumidos globalmente. Não podemos falar de desenvolvimento sustentável sem atender ao agronegócio brasileiro de forma responsável e inteligente”, afirma Arthur Mitke, vice-presidente de Subscrição e Sinistros.

O processo de subscrição incorpora tecnologia para uma análise criteriosa dos riscos, baseada em dados oficiais e validações automatizadas. São utilizados indicadores como trabalho escravo, proximidade de comunidades quilombolas, embargos do ICMBio e IBAMA (por área e CPF/CNPJ), além da localização de sítios arqueológicos e terras indígenas. Esses mecanismos visam coibir práticas ilegais e garantir que as áreas seguradas estejam em conformidade com as normas ambientais e sociais.

A tecnologia também é empregada na leitura de imagens de satélite, com a inteligência artificial avaliando riscos sociais e ambientais. E, durante a vigência da apólice, são implementados mecanismos que detectam indícios de desmatamento e trabalho infantil análogo à escravidão.

A subscrição do produto também é altamente personalizada, combinando dados de sensoriamento remoto e dados de campo que alimentam modelos preditivos de produtividade, garantindo uma avaliação de risco a nível de talhão e, dessa forma, a oferta de termos e condições aderentes à realidade de cada produtor.

“Esse lançamento reforça nossa posição como apoiadores e agentes ativos na transformação do mercado, promovendo práticas ESG no campo e ampliando o acesso do produtor rural à proteção financeira de qualidade”, conclui Arthur.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

