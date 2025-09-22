Aumenta procura pelo primeiro seguro pessoal de mobilidade no Brasil, com proteção para pedestres, ciclistas e motoristas

No Dia Mundial Sem Carro, a Seguros SURA reforça compromisso com o deslocamento protegido e as transformações urbanas por meio do Mobi Livre, com crescimento acima de 500% – Em um cenário de crescente debate sobre mobilidade urbana e segurança nos trajetos, a Seguros SURA divulgou o desempenho do Mobi Livre, seu produto pessoal focado na proteção de indivíduos em qualquer meio de transporte. A solução registrou um crescimento de 549% em prêmio emitido no primeiro quadrimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Lançado em setembro de 2022, ele é um contrato de proteção vinculado ao CPF do cliente, desenhado para acompanhar o segurado em seus deslocamentos, seja a pé, de bicicleta, utilizando transporte público ou em veículo próprio. Entre agosto de 2024 e julho de 2025, foram R$ 538 milhões em prêmios emitidos e aproximadamente R$ 6 milhões em receita. Atualmente, a carteira soma 15.998 apólices ativas.



O grande diferencial reside na sua cobertura de Responsabilidade Civil para danos a terceiros, que se estende para além do trânsito. Ela abrange situações cotidianas em que o usuário, ou mesmo seus dependentes e animais de estimação, cause prejuízos a outras pessoas ou seus bens. “Por exemplo, se a pessoa atropela alguém na rua, ou se seu filho choca um carrinho de pipoca no parque, ou ainda se seu cachorro morde alguém, o plano pode cobrir os custos de reparo ou tratamento. A proteção é sempre para pessoa física e uso particular, nunca para CNPJ”, explica Patrizia Pavani, diretora de Acessos da Seguros SURA Brasil.



A base de clientes da solução é diversificada, com a maior parte na faixa etária de 45 a 60 anos (40,12%). Clientes entre 29 e 44 anos representam 29,65% das apólices, enquanto a faixa de 61 a 79 anos corresponde a 25,28%. Geograficamente, o Sudeste concentra 61,73% delas, seguido pelo Centro-Oeste (23,99%) e Sul (9,15%).



Segundo Rogério Hashimoto, Líder de Soluções de Mobilidade da Seguros SURA Brasil, há ainda uma expectativa de abranger a geração Z, visto que esta faixa etária demonstra uma crescente preferência por bicicletas e patinetes elétricos em detrimento do carro, valorizando a sustentabilidade, a economia e a flexibilidade no deslocamento nas cidades, conforme evidenciado pela pesquisa “Alelo Tendências de Mobilidade da Geração Z”, realizada pela Alelo em conjunto com o Instituto Júnior Mackenzie.



De acordo com a SURA, o avanço da iniciativa é resultado de uma combinação de fatores. Além da cobertura de franquia, vista como um investimento pelos consumidores, a empresa destaca o olhar dos usuários para um dia a dia mais protegido. “O desempenho confirma que há uma demanda crescente por soluções que protejam o transitar das pessoas de forma ampla, acompanhando as diferentes formas de deslocamento e as transformações urbanas”, afirma Hashimoto. “Nosso compromisso é ter um portfólio que se adapta a essa realidade, garantindo mais segurança e tranquilidade para os cidadãos em seus percursos diários.”



Sobre a Seguros SURA Brasil



A Seguros SURA Brasil é especialista em Gestão de Tendências e Riscos e integra o sistema da Suramericana na América Latina, que tem mais de 80 anos de experiência e presença em sete países da região.

No Brasil desde 2016, conta com uma equipe de 400 colaboradores em 15 cidades para oferecer um atendimento próximo, com profundo conhecimento do mercado local e soluções de seguro eficazes e relevantes para empresas e pessoas.

Seu portfólio abrange os segmentos de Mobilidade – Transportes, Frotas, Automóveis de Alto Valor e Bicicletas – e Vida e Negócios – Vida em Grupo, Acidentes Pessoais, Empresarial, Responsabilidade Civil e Residencial.

A Seguros SURA Brasil se destaca pela inovação e pela capacidade de antecipar tendências.

Saiba mais em: segurossura.com.br