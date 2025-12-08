Alper Seguros acelera expansão e mantém pipeline ativo de aquisições após investimento de R$ 850 milhões da Warburg Pincus

Com 15 anos recém completados, a Alper Seguros, uma das maiores corretoras independentes do país, vive uma nova fase de consolidação e crescimento. Desde 2017, sob a gestão de Marcos Couto (CEO), a companhia mais que triplicou de tamanho, saltando de R$ 77mi para R$ 550mi de faturamento, além da administração em prêmios ter saltado de R$1.2bi para R$6bi em 2026, expansão impulsionada por aquisições estratégicas e crescimento orgânico.

Em 2023, a Warburg Pincus (WP), um dos maiores e mais antigos fundos globais de private equity dos EUA, com mais de US$ 80 bilhões em ativos sob gestão e um histórico robusto de investimentos em empresas de alto crescimento, assumiu o controle da Alper com um investimento de R$ 850 milhões, impulsionando um novo ciclo de expansão, digitalização e inovação.

Com a entrada da WP, os dois principais executivos da companhia, Marcos Couto e André de Barros Martins, tornaram-se também seus dois principais acionistas pessoa física, ao lado dos fundos Warburg Pincus e Axxon Group. Esses quatro nomes — Couto, Martins, WP e Axxon — compõem hoje a base acionária da Alper Seguros.

“A tese de investimento da Warburg Pincus é pautada em apoiar líderes de mercado em suas jornadas de crescimento. Vemos na Alper uma combinação única de atributos: a maior corretora independente do Brasil, com amplo potencial de expansão orgânica e de consolidação via M&A. Há um forte alinhamento entre os acionistas e a liderança executiva da Companhia, com o objetivo de continuar transformando o mercado de seguros no país”, afirma Marcelo Otero, Vice President da Warburg Pincus e membro do Conselho da Alper.

O investimento sucede um ciclo anterior de capitalização conduzido pelo Patria Investimentos, que ingressou na companhia em 2020, adquirindo 18% de participação e liderando o movimento que reposicionou a Alper entre as líderes do setor. Sob essa fase, foram realizadas aquisições relevantes, o lançamento da AlperTech — divisão dedicada à inovação e soluções digitais — e uma profunda reestruturação operacional.

“O Patria foi fundamental para a virada de chave da Alper. Trouxe capital, governança e visão de longo prazo, apoiando um plano que combinava crescimento orgânico e consolidação inteligente. Esse legado foi essencial para a chegada do Warburg Pincus”, destaca Luis Felipe Cruz, presidente do Conselho da companhia à época e sócio do Patria Investimentos.

Um ano após a entrada da WP, a Alper acelera novamente: projeta encerrar 2025 com seis novas aquisições e já prepara um 2026 ainda mais agressivo, com pelo menos dez operações de M&A no radar e investimentos estimados em cerca de R$ 400 milhões. O apetite de crescimento segue em alta — e a consolidação no setor, mais do que uma meta, tornou-se parte do DNA estratégico da Companhia.

“Estamos em um ciclo de expansão contínua, combinando disciplina financeira, análise de dados e eficiência operacional. Nossa meta é consolidar a Alper como a principal e maior corretora de seguros 100% nacional”, afirma Marcos Couto, CEO da Alper Seguros.

Essa estratégia de M&A foca não apenas na consolidação de mercado, mas também no aumento da capilaridade da Alper em território nacional. Hoje a Companhia conta com 28 filiais, mas os planos são para chegar a 50, com foco em aquisições por todo o país. buscando maior proximidade com os clientes em diversas regiões. “Já fizemos aquisições em todo o Brasil, como Cruz Alta no Rio Grande do Sul e em Lucas do Rio Verde no Mato Grosso, e temos apetite para fazer em qualquer região ou estado, do Oiapoque ao Chuí”, afirma André de Barros Martins, Sênior VP da Alper.

A Alper já realizou mais de 70 aquisições desde sua fundação — 25 delas nos últimos anos — e mantém um pipeline ativo de targets, sustentado por um sistema interno de inteligência que monitora mais de 5 mil corretoras em todo o país.

Além do avanço em M&A, a Companhia se fortalece também com a Alper Network, uma unidade focada na geração e ampliação de negócios, permeando todos os tipos de seguros, através de executivos associados e corretores parceiros.

Em tecnologia, área de grande atenção da Companhia, a aplicabilidade está no trabalho de identificação e redução do mau uso de recursos, que hoje representam 20% dos custos, segundo o IESS. As inovações ainda resultaram em 40% de gastos evitáveis identificados em cirurgias ortopédicas e 50% de ganho em eficiência operacional com telemedicina e triagem digital.

Liderança e governança

Marcos Couto, CEO e acionista desde 2017, tem 39 anos de experiência no mercado segurador. Foi presidente da Tempo Assist e Ace Seguradora (atual Chubb Seguros). Couto também é cofundador da Duxx Investimentos e membro do Conselho ANSP – Academia Nacional de Seguros e Previdência.

André de Barros Martins, Sênior Vice-Presidente, e um dos principais acionistas da Companhia junto com Couto, possui 25 anos de experiência nos mercados financeiro e de seguros, é um dos responsáveis pela expansão da vertical de Benefícios Corporativos, maior unidade de negócio da empresa, e também pela área de Client Advocate, fundamental para o crescimento contínuo.

Com presença nacional, atuação diversificada e governança compartilhada, a Alper se consolida como um dos principais vetores de transformação e consolidação do mercado de seguros no Brasil.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada na Gestão de Seguros Corporativos, Benefícios, Transportes, Linhas Financeiras, Agro, Massificados, Auto e demais linhas, com atuação em todo o país, nos mais diversos segmentos, pautada pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência nos processos. Com mais de 1200 funcionários e 28 escritórios pelo país, ao todo são 25 empresas adquiridas sob a atual gestão.

Foto: Marcos Couto, CEO da Alper Seguros