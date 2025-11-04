Alper reforça operação em Minas Gerais e abre nova sede em Belo Horizonte após aquisições e crescimento regional

A Alper Seguros anuncia a reinauguração de sua unidade em Belo Horizonte, marcando um novo capítulo na expansão da companhia em Minas Gerais. Localizado na Savassi, um dos principais polos empresariais da capital mineira, o novo escritório reúne em um único espaço as equipes das empresas Tony, Ducais, Siena e Decaprio, incorporadas recentemente à operação.

A mudança, que simboliza a consolidação das aquisições e o crescimento sustentável da companhia na região, reforça a importância estratégica do estado para o negócio. “Minas Gerais é um mercado gigantesco em termos de PIB, parque industrial e mineração, com grande potencial de desenvolvimento em todos os segmentos de seguros. Nosso objetivo é ampliar a presença e a relevância da Alper na região, apoiando empresas locais com soluções cada vez mais integradas”, afirma Alexandre Bonifacio Boccia, SVP de Filiais, Seguros Individuais e Massificados da Alper.

A nova sede só reforça a presença sólida que a Alper já possui em Belo Horizonte há mais de cinco anos. “O que muda é a escala. Com a expansão e as novas aquisições, sentimos a necessidade de reunir nossas equipes em um ambiente maior, mais moderno e colaborativo, alinhado à cultura de inovação da companhia.”

Expansão e fortalecimento regional

O novo escritório, com cerca de 400 m², foi completamente reformado e projetado para integrar times e processos. Atualmente, a filial de Belo Horizonte abriga cerca de 30 profissionais e se posiciona como uma das mais completas fora de São Paulo, com expertise em seguros corporativos, benefícios e PME.

A operação em Minas foi impulsionada pela aquisição da Tony Corretora de Seguros, em 2024 — especializada em riscos corporativos — e da Ducais, em 2025, focada em benefícios corporativos. As incorporações de equipes da Siena e da De Caprio também fortaleceram o portfólio local.

“Minas Gerais ganhou uma representatividade muito maior dentro do grupo, especialmente em um ano em que a empresa deve dobrar de tamanho em comparação a 2024. O estado é estratégico não apenas pela dimensão do mercado, mas também pela diversidade de setores que concentra — como indústria, agronegócio, mineração e tecnologia”, destaca Alessandro Barleta, diretor regional da Alper para Minas e Centro-Oeste.

Crescimento com base em aquisições e inovação

Com mais de 25 empresas incorporadas nos últimos anos, a Alper vem acelerando seu plano de expansão nacional, combinando crescimento orgânico e aquisições. Em Minas, a companhia também aposta na integração com a AlperTech, hub de inovação e tecnologia do grupo, responsável por desenvolver soluções de automação e inteligência de dados aplicadas à gestão de riscos e benefícios. Além de fortalecer sua presença no mercado de Benefícios — com destaque para os segmentos de Saúde e Vida —, a companhia passa a direcionar esforços para o desenvolvimento de novas linhas, como Transportes de Cargas, Garantias, Frotas, Seguros de Responsabilidade, Cyber e Agro. O objetivo é nos consolidarmos como um one-stop shop em soluções de seguros para empresas mineiras.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo o país. Pautada pela inovação e tecnologia, a companhia busca continuamente otimizar processos e entregar soluções personalizadas a seus clientes. Atualmente, conta com mais de 1.200 colaboradores, 28 escritórios e 25 empresas incorporadas sob a atual gestão.

Serviço

Evento: Reinauguração da sede da Alper em Belo Horizonte

Data: 4 de novembro de 2025

Local: Whisper Bar e Lounge – R. Santa Catarina, 1287 – Lourdes, Belo Horizonte – MG, 30170-088, Brasil

Horário: 19h às 22h