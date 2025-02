Allianz lança edição 2025 do programa Alliadoz aos corretores da região Sul

Parceiros de negócios dos segmentos “Esmeralda”, “Private”, “Diamante” e “Topázio” se reúnem com a equipe da companhia para conhecer as novidades da ação

A Allianz Seguros está percorrendo várias cidades da região Sul do país para apresentar as novidades do programa Alliadoz. Durante os encontros, os parceiros de negócios dos segmentos “Esmeralda”, “Private”, “Diamante” e “Topázio” são recebidos pela equipe da companhia para conhecer os detalhes da edição 2025 de seu principal programa de relacionamento.



Os eventos são realizados em formatos diversos – café da manhã, almoço, jantar e, também, on-line.



O programa Alliadoz 2025 é um importante reforço da Allianz para aproximar a companhia de seus parceiros e incentivá-los a alavancar e a diversificar os negócios. “Estamos passando por várias localidades da região Sul e, em todas as oportunidades, reforçamos que estamos prontos para apoiar os corretores, fortalecendo ainda mais a nossa parceria com cada um deles”, comentou o diretor Comercial Regional Sul da Allianz, Luciano Ambrosini.

Alliadoz 2025

O programa Alliadoz 2025 distribuirá mais de 1 mil prêmios. Os 10 profissionais do segmento “Esmeralda” e os 20 parceiros “Diamante” e “Private” que mais pontuarem embarcarão a Londres e Edimburgo, com direito a um acompanhante para aproveitar histórias, paisagens e culinária nos melhores hotéis.



Ainda, 150 corretores Esmeralda e 10 corretores Diamante e Private, com seus acompanhantes, irão viver o melhor da gastronomia e do conforto de um resort cinco estrelas no Brasil, para criar memórias únicas em um lugar paradisíaco. Todos os corretores ativos podem participar da ação, válida até o dia 31 de dezembro deste ano.

Encontros na região Sul

No Sul, a Allianz já levou os eventos de lançamento do Alliadoz 2025 a locais como Brusque, Blumenau, Itajaí, Criciúma, Chapecó, Santo Ângelo, Joaçaba, Mafra, Santa Maria, além de Florianópolis, Cascavel, Lages, Rio do Sul, Curitiba, Londrina, Porto Alegre, Caxias do Sul, Erechim, Joinville, Toledo, Cascavel, Caxias do Sul, Curitiba, Porto Alegre, Passo Fundo e Ponta Grossa. Ainda estão programados outros encontros nas seguintes praças:

5/2: Curitiba, Guarapuava e Maringá

6/2: Foz do Iguaçu

11/2: Pato Branco

13/2: Umuarama

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.



Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital. A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país.



Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.



Foto: Luciano Ambrosini, diretor Comercial Regional Sul da Allianz