Allianz inaugura filial em Santos e amplia suporte a corretores da Baixada Santista e Vale do Ribeira

Unidade marca avanço na estratégia de proximidade com os parceiros e acompanha a economia da região, impulsionada pelo maior porto do Brasil e da América Latina – Uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque, a Allianz acaba de inaugurar uma filial em Santos, no litoral paulista. O evento de abertura foi acompanhado por mais de 100 corretores. Eduard Folch, presidente da companhia, esteve presente junto com Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida; e Paulo Ayres, diretor Comercial Regional São Paulo Capital.

O novo espaço físico atenderá aos corretores de toda a Baixada Santista e Vale do Ribeira. Para Eduard, a inauguração da filial Santos marca um avanço importante na estratégia da Allianz de proximidade com os parceiros e de fortalecimento em uma região estratégica para a economia nacional. “Santos abriga o maior e mais importante porto do Brasil e da América Latina, o que impulsiona a presença de empresas e a intensa movimentação de pessoas e mercadorias. Isso gera grandes janelas para que o mercado segurador e os corretores distribuam soluções que acompanhem o ritmo e as demandas locais.”

Com forte potencial de expansão em todos os segmentos, Fábio Morita analisa que Santos, a maior cidade do litoral paulista, também representa uma grande oportunidade para a ampliação da oferta de seguros de Automóvel, Vida e Massificados. “Estamos falando de uma região com alta concentração urbana e perfil econômico diversificado, fatores que favorecem a demanda por proteção tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Por meio da filial Santos, teremos a oportunidade de facilitar o desenvolvimento de negócios com mais agilidade, capilaridade e foco”, afirma.

Sob a atuação direta da regional São Paulo Capital da Allianz, o novo espaço conta com estrutura completa para atendimento presencial aos corretores parceiros e apoio técnico e comercial. Na visão de Paulo Ayres, a presença física em Santos fortalece o relacionamento da companhia com os corretores da região. “O nosso objetivo é estar cada vez mais próximos dos parceiros, entendendo a sua realidade e oferecendo um suporte personalizado. Com essa estrutura dedicada, vamos intensificar o atendimento consultivo”, conclui.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e vida está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital. A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Executivos da Allianz Seguros com corretores parceiros na inauguração da filial da companhia em Santos_crédito CQCS