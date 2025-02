A importância do Seguro Cinematográfico para produções audiovisuais

Com o sucesso de ‘Ainda Estou Aqui’, a segurança financeira se destaca como um pilar para a continuidade e o crescimento de obras cinematográficas no país – Em um momento marcante para a indústria cinematográfica brasileira, é reconhecido que as produções audiovisuais, especialmente aquelas de grande porte, dependem de seguros para se proteger contra riscos e perdas financeiras. O seguro proporciona uma cobertura abrangente, que vai desde a pré-produção até a finalização do projeto, garantindo a proteção patrimonial e jurídica. Isso inclui a cobertura de danos materiais, interrupções de filmagens, cancelamentos e até a ausência de membros do elenco, assegurando a continuidade das produções.

O seguro cinematográfico é essencial para proteger produções de prejuízos financeiros que possam surgir durante as filmagens. A apólice cobre danos a propriedades, equipamentos e despesas extraordinárias, como custos adicionais com hospedagem e transporte. Além disso, a personalização das coberturas permite que cada projeto tenha a proteção adequada para suas especificidades.

Um aspecto crítico do seguro é a cobertura de Responsabilidade Civil Geral. Essa proteção é fundamental para lidar com possíveis reclamações de terceiros por danos ou lesões ocorridos durante a produção. Por exemplo, em um incidente em que um transeunte se machuca devido a cabos deixados no chão, o seguro assegura que as despesas médicas e legais sejam cobertas.

Outro ponto importante é a cobertura de RC Empregador, que protege as produtoras em casos de acidentes que resultem na morte ou invalidez de seus colaboradores. Essa cobertura é vital para garantir a segurança dos profissionais envolvidos na produção.

No entanto, é importante destacar que existem algumas exclusões nas apólices, como danos intencionais, negligência e situações de guerra, que não são cobertos. Além disso, existe uma cobertura especial para atores, que abrange acidentes pessoais e invalidez, conforme regulado por entidades do setor.

O custo do seguro cinematográfico varia de acordo com diversos fatores, incluindo a duração e escala do projeto, a localização das filmagens e a reputação da equipe. Por isso, é recomendável que as produtoras consultem corretores especializados, como a MDS Brasil, para uma análise detalhada e gerenciamento de riscos.

Com a recente vitória da atriz Fernanda Torres no Globo de Ouro e três indicações ao Oscar, o filme “Ainda Estou Aqui” não apenas destaca o talento brasileiro, mas também potencializa a visibilidade das produções nacionais, atraindo novos investidores e patrocinadores. Essa crescente notoriedade sugere um futuro promissor para a indústria cinematográfica brasileira e, consequentemente, para o setor de seguros, exigindo uma maior especialização e inovação por parte dos corretores e seguradoras.

“A contratação de seguros adequados é uma estratégia essencial para garantir a segurança e o sucesso das produções audiovisuais no Brasil, especialmente em um cenário em que a demanda por produtos cinematográficos de qualidade continua a crescer. Com a evolução do setor, é fundamental que as seguradoras se adaptem e ampliem suas ofertas, acompanhando o dinamismo e o potencial do mercado audiovisual”, finaliza Gisele Christo, Diretora Executiva de Riscos Empresariais na MDS Brasil.

