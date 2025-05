A cultura do seguro auto começa dentro de casa

Em um país com apenas 30% da sua frota segurada, é preciso trazer o debate à tona, especialmente, entre os jovens que estão aprendendo a dirigir – O adolescente está entre 17 e 18 anos e começa a fazer autoescola, conciliando as aulas de direção com o encerramento do ensino médio. E é quando aparece a pergunta, geralmente, entre pais e mães: qual é a importância de promover o pensamento do seguro auto com os mais jovens?

A OON Seguradora, empresa mineira que atua com seguros digitais para automóveis, acredita que o desenvolvimento da cultura insurance deve começar já com a matrícula nas aulas de condução. “Quando alguém com idade entre 17 e 20 anos está se preparando para tirar a licença de condutor, temos o momento ideal para discutir esse tema dentro de casa. Uma apólice bem escolhida pode ser sinônimo de uma boa noite de sono”, salienta Wellington Jones, CMO da OON Seguradora.

Segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), há cerca de 20,1 milhões de veículos com cobertura securitária no Brasil. Isso representa apenas 30% da frota total de 62,3 milhões de automóveis e 9,7 milhões de caminhonetes registrada em maio pelo Ministério dos Transportes. Em outras palavras, uma grande maioria em circulação segue sem qualquer tipo de amparo contra sinistralidades.

Esses dados revelam que o tema “seguro auto” não se encontra estabelecido no cotidiano dos brasileiros. Jones salienta que o momento ideal é o início da experiência ao volante. “Quando contratamos uma apólice, nosso desejo é nunca ter que usá-la. No entanto, sabemos que os imprevistos acontecem. Além de estimular a prudência no manejo dos veículos, é imprescindível desenvolver a consciência de que o sinistro é uma possibilidade”.

E quais são eles?

Na relação de imprevistos que podem acontecer, constam: colisão, roubo/furto, incêndio, alagamento/inundação, queda de objetos (postes ou árvores), danos a terceiros, eventos da natureza, perda total, leves danos (vidros, faróis e retrovisores quebrados) e vandalismo.

“Novamente, reforço que adquirimos uma cobertura com a genuína expectativa de nunca abrir o aplicativo. Contudo, faz parte do processo de educação nos lares explicar os riscos aos quais todos estamos sujeitos eventualmente”, acrescenta Jones.

Seguro auto em poucos cliques

Nascida em Belo Horizonte, a OON Seguradora atua no segmento de automóveis e com foco nas classes C, D e E. Selecionada em um Sandbox da Susep (Superintendência de Seguros Privados) e com o início das operações em janeiro de 2024, a companhia tem crescido exponencialmente.

Entre seus diferenciais, o que a OON desenvolveu foi uma plataforma digital intuitiva, possibilitando a contratação do seguro de forma rápida e simples, em poucos cliques. Ao eliminar a burocracia e a necessidade de análise de perfil, a companhia preza por tornar o seguro mais acessível para um público, antes excluído do mercado.

Na prática, o que a OON promove é uma aceleração digital do seguro auto, ao oferecer apólices que podem ser contratadas pelo aplicativo em um intervalo de, no máximo, uma hora – da instalação do app à vigência do contrato. Tudo pode ser feito na “palma da mão”. A cobertura em caso de sinistralidade, que chega a R$ 150 mil, atua em quatro eixos: perda total e parcial por colisão, incêndio e roubo; danos a terceiros; vidros; e assistência 24 horas com guincho, chaveiro e carro reserva.

