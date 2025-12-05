88i recebe autorização definitiva da Susep e estima fechar 2025 com o dobro do tamanho

Seguradora digital deixa o Sandbox e consolida modelo escalável com foco na gig economy – A 88i recebeu da Superintendência de Seguros Privados (Susep) a autorização definitiva para atuar como seguradora do segmento S4, após cumprir as metas estabelecidas no Sandbox regulatório. A empresa passa a integrar o seleto grupo de seis insurtechs que, após o período experimental, obtiveram licença plena para operar em todo o país.

Com um modelo 100% digital, de alta escalabilidade, a 88i opera com nano-seguros episódicos embarcados em aplicativos e plataformas digitais de mobilidade, delivery, logística, e-commerce e fintechs. A companhia atua nos modelos B2B e B2B2C, com forte presença na gig economy – setor em crescimento acelerado e ainda sub-atendido por seguradoras tradicionais.

A estratégia de distribuição integrada em plataformas tem sido determinante para o alcance de novos públicos. Em 2025 a seguradora beneficiou 10,5 milhões de pessoas – sendo que 70% dos segurados consumiram seguro pela primeira vez. No fechamento deste mesmo ano, contabilizou mais de 30 milhões de operações de seguro processadas, evidenciando a prática de múltiplas utilizações de produtos por cliente.

Com integração por APIs e produtos desenvolvidos a partir de análise de dados, a empresa se destaca ao distribuir seguros com custo operacional reduzido, Seu padrão operacional tem sido um diferencial competitivo e fator de interesse para investidores e parceiros.

Em 2023, a 88i fechou uma parceria inédita com a Uber, oferecendo seguros para motoristas e passageiros a partir de (R$0,01) um centavo por quilômetro rodado. A iniciativa resultou em mais de 250 milhões de viagens seguradas em 2025.

O avanço dos serviços de entrega por aplicativos também ampliou o mercado da seguradora, que atua com empresas de e-commerce e logística oferecendo proteção sob demanda e coberturas que garantem renda por até 30 dias para trabalhadores impossibilitados de atuar em razão de acidentes pessoais ou colisão do veículo.

Entre outros clientes integradores estão empresas como Correios, Posta Já, Let’s Delivery, Closeer, J3Flex, Harlem, SGP-Web e Ship Now – prestadoras de serviços para grandes plataformas, como Magalu, Mercado Livre e Loggi.

Trajetória

Fundada em 2018, a 88i começou sua trajetória no Sandbox em 2019 e recebeu autorização de operação em 2021, acompanhada de um investimento seed de R$ 5 milhões. A empresa atingiu breakeven em agosto de 2023, após dois anos de operação, e registrou lucro em 2024, ano em que cresceu 440%.

“A estrutura de Sandbox nos permitiu experimentar diversos produtos até encontrarmos um mercado inexplorado e que precisava de inovação. O programa foi decisivo para validarmos nossa proposta de valor e mostrarmos que, com nossa tecnologia proprietária e uso de dados, chegamos ao mercado com um seguro de afinidade inédito, promovendo a democratização e a inclusão. Nossos seguros são intuitivos, facilmente acessíveis, intermitentes e flexíveis, que ligam e desligam em tempo real. E para nossos clientes-parceiros geramos benefícios significativos: reduzimos o CAC (custo de aquisição de clientes) , fidelizamos os consumidores em seus aplicativos e ainda ajudamos a tração de vendas do principal negócio da plataforma, aumentando o ROI”, afirma Rodrigo Ventura, fundador e CEO da 88i.

O atual momento da empresa coincide com um ciclo de digitalização acelerada do setor de seguros no Brasil. Com a autorização definitiva, a 88i celebra a oportunidade de poder ampliar o portfólio, expandir canais e desenvolver novos produtos. A expectativa é dobrar de tamanho no fechamento de 2025 em relação aos indicadores do ano passado. “A licença definitiva destrava alavancas importantes de crescimento e nos permite competir com escala nacional. Estamos preparando o caminho para uma nova rodada Série A, apoiada em crescimento de três dígitos ao ano, lucro recorrente e parcerias com resseguradoras globais como Hannover Re e Scor Re”, afirma Ventura.

Para 2026 a 88i projeta novo crescimento, ancorado em projetos proprietários e atração de investidores. “Os planos agora são seguir utilizando infraestrutura de tecnologia de ponta e inteligência artificial e melhorar cada vez mais a experiência com seguros simples, intuitivos e digitais, ampliando a inclusão e a democratização da proteção, levando para outros mercados os diferenciais e a expertise que nos trouxeram até aqui”, conclui.

Foto: Equipe 88i