Confira a participação da Susep na COP 30 e a agenda completa do Ministério da Fazenda

OMinistério da Fazenda divulgou a sua agenda de participação nos eventos da COP 30, que está sendo realizada em Belém, no Pará, ao longo dos próximos dias. No centro das discussões, o Novo Brasil – Plano de Transformação Ecológica está sendo apresentado em uma série de eventos que destacam as soluções já implementadas pelo Governo do Brasil para alinhar crescimento econômico, sustentabilidade e justiça social.

Entre as principais iniciativas estão o Círculo de Ministros das Finanças, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), a Coalizão Internacional dos Mercados de Carbono e a Super-Taxonomia de Finanças Sustentáveis, além do lançamento do 4º leilão Eco Invest Brasil com foco no bioma Amazônico e Bioeconomia e do Portfólio de Investimentos para a Transformação Ecológica.

Dentre os eventos constantes da agenda no Ministério da Fazenda na COP30, a Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pela Diretora de Organização de Mercado e Regulação de Conduta, Jessica Bastos, participará do painel Lacuna de Seguros, Consequências da Crise Climática e Técnicas de Solução para Transformação Ecológica, que será realizado no dia 14 de novembro, às 12h30, na Zona Verde, Auditório Jandaíra – Pavilhão Brasil. Também participam da mesa o Presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, e a Diretora de Sustentabilidade e Inclusão Financeira da Federação de Seguradores Colombianos (Fasecolda), Mabyr Valderrama. A coordenação do painel ficará a cargo da Chefe de Gabinete da Susep, Ylana Lira.

Conheça a agenda completa do Ministério da Fazenda na COP30:

https://www.gov.br/fazenda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/transformacao-ecologica/cop-30/programacao-cop30

Para acompanhar a COP30, acesse o Canal da COP30 Brasil Amazônia no Youtube ou site oficial da COP30

https://www.youtube.com/@cop30brasilamazonia