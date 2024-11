MAWDY, Equatorial Serviços e PWM anunciam parceria na distribuição de planos de assistência

Empresas oferecem pacotes residenciais, serviços de saúde e bem-estar, além de assistências bike e tecnológica remota – A MAWDY, divisão de assistências do grupo segurador MAPFRE, juntamente com a Equatorial Serviços, empresa do Grupo Equatorial e a PWM Consultoria e Corretora de Seguros, firmaram uma parceria estratégica com o objetivo de expandir a capilaridade na distribuição de serviços de assistência. O acordo busca proporcionar mais acessibilidade e diversificação nos serviços de assistência, beneficiando mais de 40 mil clientes em diversas regiões do país, incluindo Alagoas, Amapá, Goiás, Maranhão, Pará e Piauí.

Entre os serviços oferecidos estão três tipos de pacotes residenciais. O pacote tradicional inclui chaveiro, eletricista, encanador, reparo de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, manutenção preventiva de ar-condicionado e um guia de profissionais referenciados. Um pacote intermediário adiciona assistência para sistemas de placas solares, e o pacote plus, além dos serviços mencionados, inclui vidraceiro e cobertura provisória de telhados.

A parceria também disponibiliza serviços de saúde e bem-estar, como telemedicina individual e familiar (clínico geral), descontos em rede credenciada para consultas, exames e medicamentos. Além disso, há assistência para bicicletas, que cobre instalação de peças e acessórios, manutenção, revisão e troca de pneus, e o Help Digital, uma assistência tecnológica remota para resolver incidentes e dúvidas em tempo real, fornecendo antivírus para dispositivos da família e controle parental. Também está incluída a Assistência Pet, que prevê consultas veterinárias por telemedicina, atualização de vacinas, serviços de banho e tosa, além de orientação nutricional e suporte em caso de perda ou roubo do animal.

“Contar com a Equatorial como parceira significa ganhar capilaridade e a confiança de uma marca reconhecida pelos clientes. A MAWDY vem apostando nas parcerias com empresas de utilities para ampliar a distribuição dos serviços de assistência no canal e maximizar os resultados, com possibilidades em auxiliar na comercialização dos serviços, sempre buscando a inovação e satisfação dos nossos clientes. E uma novidade é que todos os planos de assistência possuem capitalização, com sorteios de R$ 10 mil”, afirma a diretora comercial e de marketing da MAWDY, Ana Claudia Calil.

“Ao unir forças com a MAWDY e a PWM, ampliamos nosso portfólio de serviços de assistência, oferecendo mais conveniência e qualidade aos nossos consumidores em diversas regiões do país, e comprometidos em garantir que cada cliente tenha uma cobertura que realmente faça a diferença em seu dia a dia”, afirma Cristiany Pessoa, Superintendente Corporativa de Experiência do Cliente e Serviços do Grupo Equatorial.

“Em um cenário mundial onde a inovação e a expertise são essenciais para o crescimento empresarial, essa união promete redefinir padrões e inspirar novas conquistas. Pensando na comodidade e bem-estar de seus clientes, essas empresas desenvolveram um portfólio de produtos com benefícios em diversas modalidades de assistência, visando simplificar o dia a dia e agregar valor às experiências dos usuários”, afirma o sócio-diretor da PWM, Paulo Magalhães.

Os canais de venda da nova parceria são pela central de televendas, porta a porta e pelo site da Equatorial Serviços. A PWM atua como consultora e corretora há 23 anos, líder no segmento de seguros e assistências affinity para o mercado de utilities do setor elétrico brasileiro. Já a MAWDY tem se consolidado como uma referência em inovação, digitalização e personalização de serviços no mercado de assistências. A marca nasceu da unificação global das unidades de assistências do grupo MAPFRE, e desde então, vem investindo fortemente em tecnologias avançadas como progressivos web (PWA), APIs, entre outras ferramentas, para garantir agilidade na integração e comunicação com seus clientes.

Sobre a MAWDY – É a unidade de assistência do Grupo MAPFRE. Até 2023 conhecida como MAPFRE Assistência, MAWDY é uma empresa global que opera em 23 países, com presença principalmente na América Latina e Europa, e conta com +2.000 funcionários. MAWDY é especializada em modelos de distribuição digitais com sócios e empresas de diversos setores, a que proporciona serviços e soluções que vão mais além do seguro e complementam a oferta de seus parceiros de negócio. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link.

Sobre a Equatorial Serviços – A Equatorial Serviços, empresa do Grupo Equatorial, atua no mercado com competitividade, competência, firmeza e foco no cliente. Atuando para maximizar os seus resultados e promover o desenvolvimento da sua atividade, com foco no segmento de Call Center, Vendas e atividades BackOffice. Atendendo clientes em todos os estados em que atuamos no MA, PA, PI, AL, GO, AP e RS, temos como missão proporcionar soluções seguras, estratégicas e confiáveis aos nossos clientes, por meio de relações transparentes, amigáveis e rentáveis.

Sobre a PWM – A PWM é uma empresa especializada em consultoria e seguros, que atua, há mais de 23 anos, no Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, elaborando, implementando e gerenciando programas e operações de seguros, assistências e CVT’s (cobrança de valores de terceiros) massificados, com foco no mercado de concessionárias de energia elétrica e varejo. O objetivo da PWM é desenvolver negócios de Affinity com as empresas de serviço do setor elétrico, dentro das áreas de concessão de suas distribuidoras, agregando valor aos consumidores finais.

Foto: Ana Claudia Calil, diretora comercial da MAWDY; Cristiany Pessoa, Superintendente Corporativa de Experiência do Cliente e Serviços, do Grupo Equatorial e Paulo Magalhães, sócio-diretor da PWM