Allianz participa do CQCS Insurtech & Inovação 2024 com a presença de seus líderes

A europeia Manuela Diviach, head de Operações, Organização e Dados do Grupo Allianz, contribui para o evento ao lado do presidente da Allianz Brasil, Eduard Folch, e de outros diretores da companhia – A Allianz Seguros terá uma presença marcante na sexta edição do CQCS Insurtech & Inovação, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de novembro no Pro Magno, em São Paulo. Com crescimento de 60% em relação ao último ano, o evento se consolida como o principal hub de inovação em seguros da América Latina, com 172 palestrantes, 15 keynote speakers e 39 CEOs em painéis de liderança.

O presidente da Allianz Seguros, Eduard Folch, abrirá a participação da companhia com um discurso na plenária principal, no dia 12 de novembro, das 10h50 às 11h. Durante a fala, Eduard abordará a inovação e transformação no setor, ressaltando a importância da adaptabilidade em um cenário em rápida evolução. “Estamos vivenciando mudanças significativas em diversos mercados, e o setor de seguros não é exceção. É uma grande oportunidade compartilhar com o público as novas possibilidades que estão surgindo e como a Allianz está se preparando para enfrentar esses desafios no futuro”, afirma.

Em seguida, às 11h, a italiana Manuela Diviach, head de Operações, Organização e Dados do Grupo Allianz, subirá ao palco como keynote speaker com a palestra “Confiança e transformação: os motores duplos do sucesso a longo prazo na era da IA”. Em sua apresentação, Manuela abordará os fatores que sustentam a longevidade das organizações centenárias e destacará como a confiança é essencial para o sucesso duradouro, em uma era marcada pela inteligência artificial.

Na mesma data, das 14h20 às 15h10, Folch participará do Painel de Líderes, debatendo o tema “Transformando grandes organizações na velocidade digital”. A sessão tratará como seguradoras vêm conduzindo reposicionamentos estratégicos para acompanhar avanços do mercado.

Além de Eduard e Manuela, outros executivos da Allianz enriquecerão as discussões durante o evento. Ainda no primeiro dia, Nelson Veiga, diretor executivo Comercial, estará no painel “’Corretorcentrismo’, reinventando a estratégia vencedora,” das 15h10 às 16h, abordando o fortalecimento das relações com corretores de seguros. Rosely Boer, diretora executiva de Operações e TI, integrará a sessão “Ferramentas inovadoras transformando canais”, das 16h50 às 17h40, discutindo como a transformação digital tem inovado os canais de atendimento e aprimorado a jornada dos corretores e clientes.

No dia 13, das 13h30 às 14h20, Marlon Teixeira, diretor de Sinistros Auto, será um dos painelistas em “Otimizando a satisfação do cliente no sinistro como estratégia”, no qual vai explorar o uso de inteligência artificial para aprimorar a experiência do cliente em sinistros de Automóvel. Ainda da esteira do pós-venda, das 16h às 16h50, Denis Severino, diretor de Sinistros Judiciais, Grandes Riscos e Massificados, é um dos participantes que desmembrará o tema “Indenizando em tempos conectados”, com foco em tratar como a evolução tecnológica está transformando a maneira como o setor lida com os processos de sinistros.

A presença da Allianz no CQCS Insurtech & Inovação 2024 reafirma o seu compromisso com a inovação e o desenvolvimento sustentável no setor de seguros, promovendo discussões fundamentais para criar produtos e serviços que atendam às necessidades atuais e futuras dos clientes. “Na Allianz, acreditamos que a inovação vai além da tecnologia. Trata-se de compreender e antecipar as expectativas das pessoas, para construir soluções que agreguem valor em um cenário de mudanças rápidas”, diz Eduard. “Essa oportunidade de diálogo no CQCS Insurtech nos permite reforçar o nosso compromisso em unir tecnologia e capital humano na construção de um horizonte resiliente para o mercado de seguros”, completa.

Sobre a Allianz Seguros

