Conduta Plus expande atuação no Seguro de Equinos e destaca a necessidade de proteção para cavalos de elite

O hipismo é um esporte que combina habilidade técnica, precisão e uma conexão única entre cavalo e cavaleiro. No Brasil, estima-se que existam cerca de 35 mil praticantes da modalidade, segundo dados da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH). Mesmo com o crescimento contínuo desse mercado, o seguro de equinos ainda abrange apenas 2% do seu potencial. No entanto, o seguro é uma medida essencial que proporciona proteção financeira e tranquilidade aos proprietários de cavalos, especialmente em casos de emergências médicas.

Priscila Conduta Elias, CEO da Conduta Plus Consultoria e Corretora de Seguros é praticante de equitação há 30 anos e sabe como é importante garantir a saúde dos cavalos. “Amo os cavalos e já enfrentei várias emergências ao longo dos anos”, relata Priscila. Foi essa experiência pessoal que a levou a incluir o seguro de equinos no portfólio de sua corretora. “O seguro pode ser a diferença entre perder um animal valioso ou conseguir salvar sua vida em momentos críticos”, explica ela.

No universo equestre, os cavalos são mais do que atletas de alto desempenho, eles representam investimentos de grande valor emocional e financeiro. Esses animais são a base do esporte e cuidar de sua saúde e bem-estar é uma prioridade para quem participa de competições de hipismo ou mantém cavalos para lazer e reprodução. Além disso, os riscos de acidentes ou problemas de saúde, como a síndrome cólica — uma das condições mais comuns e perigosas entre os equinos — são preocupações constantes para os donos.

O Custo de Cuidar e o Apoio do Seguro

Os proprietários de cavalos sabem que, além do vínculo afetivo, seus animais representam um investimento financeiro significativo. Um cavalo de competição ou reprodução pode ultrapassar R$ 500 mil, dependendo de sua linhagem e desempenho. As despesas médicas, especialmente em casos de emergência, podem se tornar exorbitantes, o que faz do seguro uma ferramenta crucial para evitar impactos financeiros inesperados.

Apesar de sua importância, o seguro de equinos ainda não é amplamente difundido no Brasil. Por ser uma questão cultural, muitos proprietários acreditam que a necessidade de ter um seguro é apenas quando há alguma ocorrência. Entretanto, há inúmeras situações que colocam a vida do animal em risco e nem sempre os proprietários sabem.

Paula Saeki, atual campeã de salto do Interior Paulista em 2024, já passou por diversas situações críticas relacionadas à saúde de seus animais. No entanto, uma dessas experiências foi marcante, quando um garanhão, que estava em período de experimentação, sofreu uma grave cólica logo após chegar de uma viagem interestadual. “Foi um momento de grande preocupação até o cavalo receber todos os cuidados necessários”, relembra Paula. Felizmente, ela havia contratado o seguro, o que possibilitou que os custos da cirurgia de emergência fossem cobertos. “Isso me deu a tranquilidade necessária para focar na recuperação do cavalo”, afirma.

Casos como o de Paula, por exemplo, ilustram a importância da contratação do seguro durante períodos de experimentação, evitando dúvidas sobre quem deve pagar a conta: o proprietário ou o responsável pelo animal durante aquele período?

A contratação de apólices adequadas, que incluem coberturas como vida e transporte, reembolso cirúrgico, reembolso clínico, perda da função esportiva e outras, é uma maneira de mitigar riscos elevados e garantir a proteção do animal. As apólices são personalizáveis, permitindo que os proprietários ajustem as coberturas de acordo com as necessidades específicas de seus cavalos.

Marcela Ouro Preto, consultora de seguros da Conduta Plus, destaca a relevância do seguro em situações emergenciais. “Uma apólice de R$ 120 mil pode incluir uma cobertura cirúrgica de até R$ 30 mil”, explica Marcela. Em uma cirurgia com o custo de R$ 15 mil, por exemplo, o proprietário pagaria uma franquia de R$ 1.500, enquanto o restante seria coberto pela apólice. Sem o seguro, o custo total recairia sobre o dono do animal, gerando um impacto financeiro significativo. Além disso, o valor do seguro pode ser pago de forma parcelada, com valores bem acessíveis, considerando o valor do animal segurado.

“O seguro para cavalos também representa uma garantia considerável para os proprietários que não desejam sofrer quaisquer perdas econômicas em caso de extravio de animais, roubo, doenças, mortes ou responsabilidade civil”, complementa a especialista.

A Importância da Agilidade no Atendimento

Erica Mutro, médica veterinária especialista em equinos e responsável técnica pelo Departamento Hípico Veterinário do Clube de Campo de São Paulo, reforça que a síndrome cólica é uma das principais causas de emergências entre cavalos, sendo que somente os procedimentos médicos necessários em casos cirúrgicos podem ultrapassar R$ 20 mil.

Além da Síndrome Cólica, outras doenças graves também podem levar à morte do animal se não forem tratadas a tempo, como pneumonia, diarreia e laminite. Lesões no aparelho locomotor, como em ossos, tendões e ligamentos, também são ocorrências frequentes em cavalos de competição e o seguro pode incluir cobertura para essas eventualidades, garantindo reembolso cirúrgico e clínico.

Erica também explica que para ter o ressarcimento é preciso registrar todos os procedimentos realizados desde o início da ocorrência, com fotos que comprovem ser do animal segurado, fornecer o atestado veterinário com laudo e apresentar os comprovantes de pagamento dos custos envolvidos, desde a equipe médica até o transporte de emergência. “Geralmente, a seguradora faz o pagamento dentro de 15 dias, desde que toda a documentação necessária seja apresentada”.

Proteção Personalizada para Cavalos de Elite

As apólices de seguro de equinos oferecem uma ampla gama de coberturas, que podem incluir:

.Vida e Transporte (cobertura básica): garante indenização em casos de acidentes, doenças, síndrome cólica, picada ou mordedura de animais, envenenamento, intoxicação, eletrocussão, incêndio, raio, ricos durante a transferência ou transporte e vários outros eventos descritos na apólice.

.Reembolso Cirúrgico: Garante o reembolso das despesas com cirurgias emergenciais e internações em hospitais veterinários.

.Reembolso Clínico: Cobre tratamentos clínicos emergenciais durante internações.

.Fertilidade: Garante indenização em caso de perda total e definitiva da função reprodutiva do animal por impotência ou infertilidade.

.Prenhez: Garante indenização em caso de morte do feto do animal segurado quando causada por qualquer um dos riscos previstos na apólice, protegendo o investimento na reprodução.

.Roubo e Furto Qualificado: Proporciona segurança financeira ao proprietário, cobrindo o valor do cavalo em caso de roubo ou furto qualificado.

.Perda da Função Esportiva: Oferece cobertura em caso de invalidez total e permanente do animal, impedindo-o de continuar desempenhando a sua função.

Priscila Conduta Elias reforça que zelar pelos animais está em primeiro lugar e o seguro é uma proteção fundamental para o bem-estar dos cavalos, assim como contar com uma boa infraestrutura, seja em Hípica ou Haras, e com bons profissionais, desde o ferrador, tratador, instrutor, até os profissionais de saúde. Em um ambiente onde os riscos são altos e os custos veterinários podem subir rapidamente, a proteção oferecida por um seguro se torna uma medida essencial para preservar o bem-estar dos animais e a tranquilidade dos seus donos.

Foto: Priscila Conduta Elias, CEO da Conduta Plus Consultoria e Corretora de Seguros