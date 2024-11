Mercedes-Benz Corretora de Seguros traz novidades para a Fenatran

A Mercedes-Benz Corretora de Seguros traz opções atraentes de seguros para os veículos Mercedes-Benz, durante a 24ª Fenatran (Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga), que acontece de 04/11 a 08/11/2024, no São Paulo Expo.

A Corretora, em parceria com as seguradoras Yelum e Bradesco oferecerá até 15% de desconto na contratação do Seguro Auto para toda a linha de caminhões da marca. Essa condição começa na Fenatran e vai até o final de novembro.

Já para os caminhões expostos na Feira, como Accelo 1417/30; Accelo 1117/4; Atego 2329/49, entre outros, haverá também Garantia Estendida.

“Caso o cliente queira mais informações, fazer uma simulação de valores ou realizar a contratação do seguro, é só procurar no estande da Mercedes-Benz a equipe da Corretora, que estará de prontidão para oferecer o que há de melhor e mais conveniente para todos os clientes da marca”, conta Leandro Assis, Gerente da Mercedes-Benz Corretora de Seguros.

Sobre o Banco Mercedes-Benz

O Banco Mercedes-Benz, desde 1996 no Brasil, atua no segmento de veículos comerciais (caminhões, ônibus e linha Sprinter) e de automóveis de passeio da marca Mercedes-Benz. A instituição, por meio da Mercedes-Benz Corretora de Seguros, também oferece produtos de seguro auto integrado e prestamista para os planos de financiamentos de seus clientes e Garantia Estendida para caminhões, vans e veículos de passeio Mercedes-Benz.

Em fevereiro deste ano, foi lançado o “Mercedes-Benz Locações Caminhões e Ônibus”, produto de aluguel de veículos pesados que chega para complementar o portfólio de serviços oferecidos pela Daimler Truck Financial Services (DTFS) no Brasil, detentora do Banco Mercedes-Benz e da Mercedes-Benz Corretora de Seguros, e agora também da nova empresa de locações, a Daimler Truck Locações e Serviços (DTLS).

O Banco está presente no país por meio de suas regionais em São Paulo (SP), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e de seus canais digitais. A sede emprega 240 colaboradores e atende a mais de 211 concessionários da marca.

Foto: Leandro Assis, Gerente da Mercedes-Benz Corretora de Seguros.