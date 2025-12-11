Susep moderniza sua marca institucional

Atualização visual marca o início das celebrações pelos 60 anos da Autarquia em 2026 – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) apresentou sua nova marca institucional, que passa a representar oficialmente a Autarquia em seus canais e materiais de comunicação. A modernização reflete a evolução do trabalho desenvolvido ao longo dos anos e reforça o compromisso da instituição com transparência, proximidade e inovação.

A atualização marca o início das celebrações pelos 60 anos da Susep, que serão completados em 2026. A identidade visual renovada busca aproximar a instituição do momento atual, mantendo a essência que orientou sua trajetória desde 1966, mas adotando linguagem mais contemporânea e adaptada aos ambientes digitais.

Um vídeo apresentado no lançamento mostra a evolução do símbolo e o processo de modernização: