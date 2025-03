Parceria entre Bradesco Seguros e Estadão mantém hub de dicas para cuidados com automóveis

Seguradora é patrocinadora do Portal Oficina Mobilidade e oferece informações que já impactaram mais de 178 milhões de pessoas – A Bradesco Seguros, em parceria com o Estadão, é patrocinadora do Portal Oficina Mobilidade, que tem como objetivo levar para a população em geral conteúdos sobre manutenção e cuidados com o automóvel, em um hub exclusivo do portal, reforçando e posicionando o Bradesco Seguro Auto como especialista em carro.

A parceria já dura mais de três anos e já impactou mais de 178 milhões de pessoas por meio de artigos, matérias, podcast, vídeos publicados, entre outros.

O Portal aborda temas relevantes para os cidadãos, como cuidados e manutenção preventiva, dicas de uso, viagens com segurança, solução de problemas e outras informações relevantes, em matérias produzidas por especialistas do Estadão.

“Consideramos que a integração da informação de qualidade com os seguros é uma forma eficiente de levar conhecimento para a sociedade e gerar impactos positivos. O acesso rápido e ágil à informação também é fundamental para a prevenção de acidentes e soluções rápidas de problemas com os carros, o que contribui para a proteção e segurança dos consumidores”, explica a superintendente sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, Ana Cláudia Frighetto Gonzalez.

Para conhecer o conteúdo produzido pela parceria entre a Bradesco Seguros e o Estadão, acesse o site Portal Oficina Mobilidade.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,8 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/24) e de R$ 978 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,7% (até dez/24) em market share de automóveis no mercado e 16,3% (até dez/24) de market share em residencial.