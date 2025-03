ENS abordará IA em primeiro MBA Experience do ano

Na próxima quarta-feira, 12 de março, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) promoverá mais uma edição do MBA Experience, a primeira de 2025. Realizado on-line e ao vivo, o evento é voltado para alunos, matriculados e interessados nos MBAs e cursos de pós-graduação da Instituição.

Com o tema “Como a Inteligência Artificial impactará o futuro dos seguros”, o encontro terá palestras conduzidas pelos coordenadores acadêmicos da ENS, Angélica Carlini e Ricardo Villaça.

Carlini abordará o Projeto de Lei (PL) 2.338/2023, que regulamenta o uso da IA e sua aplicação nos contratos de seguros. Já Villaça discutirá o impacto da tecnologia na venda de seguros, subscrição e gestão de sinistros.

A programação conta ainda com rodada de networking com os coordenadores dos MBAs da ENS, Edval Tavares, Gustavo León, Luiz Macoto e Sergio Hoeflich. Marcada para as 19h15, a sessão proporcionará muita interação e troca de experiências entre os participantes e os acadêmicos.

As atividades começarão às 18h, com abertura feita pela diretora de Ensino da Escola, Maria Helena Monteiro.

Inscreva-se e prestigie: https://ens.edu.br/

Quer participar de eventos exclusivos como este e se aprofundar sobre as tendências do mercado de seguros? Conheça os MBAs e cursos de pós-graduação da ENS e inscreva-se!