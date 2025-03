MAG Seguros marca presença em webinar da CNseg em celebração ao Dia Internacional da Mulher

Larissa Althoff, diretora de Parcerias Financeiras da MAG Seguros, debate com personalidades do mercado segurador – A MAG Seguros, empresa com 190 anos de atuação ininterrupta no segmento de vida e previdência, participa do webinar promovido pela CNseg para debater, junto a outras personalidades do setor, o tema “Mulheres Seguras: O Potencial do Poder de Compra Feminino”. O evento, que acontece no dia 11 de março em celebração ao Dia Internacional da Mulher, contará com a participação de Larissa Althoff, diretora de Parcerias Financeiras da MAG Seguros. No encontro, a executiva trará suas percepções sobre o comportamento de consumo das mulheres, o impacto da presença feminina como chefes de família e de que maneira setor pode se adaptar para oferecer suporte a esse público.

“No Brasil, cerca de 32% das mulheres são as únicas responsáveis por manter suas famílias. É fundamental olharmos para esse dado e destacarmos a importância de oferecermos ferramentas que a auxiliem como provedora de seu lar. Acredito que esse debate será uma oportunidade valiosa para reforçarmos a importância do planejamento financeiro para as mulheres e o papel do setor no acesso a soluções adaptáveis para esse público”, destaca a executiva.

O webinar será transmitido ao vivo no canal do YouTube da CNseg das 9h30 às 11h.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.

Foto: Larissa Althoff, diretora de Parcerias Financeiras da MAG Seguros