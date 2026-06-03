MetLife Foundation revitaliza quadra no Grajaú e leva esporte e convivência comunitária para mais de 600 jovens

Projeto realizado no Instituto Anchieta Grajaú une esporte, urbanismo social e voluntariado corporativo em ação voltada ao fortalecimento da comunidade na zona sul de São Paulo – A MetLife Foundation, em parceria com a MetLife Brasil e o The Place Institute, inaugura no próximo dia 03 de junho a revitalização da quadra esportiva do IAG – Instituto Anchieta Grajaú, na zona sul de São Paulo. A iniciativa integra o programa “Pinte Sua Quadra”, que utiliza o esporte e a transformação colaborativa de espaços públicos como ferramentas para incentivar a convivência comunitária e ampliar oportunidades para jovens da região.

Localizado em uma das áreas mais populosas da capital paulista, o Grajaú reúne forte atuação de organizações sociais voltadas ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, reforçando a importância de espaços seguros de encontro, lazer e prática esportiva para a comunidade local.

O projeto contempla a recuperação da quadra esportiva do instituto e deve beneficiar mais de 600 jovens atendidos pelo IAG. A iniciativa contou com a participação de parceiros envolvidos na revitalização do espaço e passa a integrar as ações do programa “Pinte Sua Quadra”, voltado à promoção de impacto social por meio do esporte e da ocupação coletiva dos espaços.

A inauguração da quadra também marca o lançamento do Footwork for futures no Brasil, iniciativa global da MetLife Foundation voltada ao fortalecimento de comunidades por meio do esporte e da inclusão social. Presente em diferentes países, o programa apoia organizações e projetos que promovem impacto social positivo para jovens em situação de vulnerabilidade, utilizando o futebol como ferramenta de mobilização e pertencimento.

Como parte da ação, serão realizadas ativações para crianças e jovens, incluindo desafios de embaixadinhas e experiências interativas ligadas ao futebol, conectando engajamento comunitário e apoio a iniciativas sociais conduzidas por 30 voluntários da MetLife.

A iniciativa segue princípios de urbanismo social e participação comunitária, promovendo o uso contínuo e coletivo dos espaços urbanos a partir das necessidades e da vivência dos moradores da região.

“Cuidar também é criar espaços de encontro, pertencimento e oportunidade no presente. A revitalização dessa quadra representa justamente isso: um ambiente que incentiva convivência, esporte e desenvolvimento para os jovens da comunidade. Na MetLife, acreditamos que o cuidado vai além da proteção financeira e se materializa em iniciativas que geram impacto positivo real no dia a dia das pessoas”, afirma Denise Coelho, diretora de Marketing e Comunicação da MetLife Brasil.

A ação também contou com o apoio do Atados, organização especializada em voluntariado e impacto social, responsável pela mobilização e gestão dos voluntários envolvidos na iniciativa. Com expertise em voluntariado corporativo, gestão de projetos de impacto e relacionamento com empresas e organizações da sociedade civil, o Atados coordena toda a articulação da ação, garantindo uma experiência relevante tanto para os voluntários quanto para as crianças e jovens atendidos pelo Instituto Anchieta Grajaú, afirma Murilo Tafarel, gerentes de projetos do Atados.

A cerimônia será aberta aos jovens atendidos pelo Instituto Anchieta Grajaú, moradores da região, parceiros e voluntários envolvidos no projeto.

Serviço

Inauguração Pinte Sua Quadra – São Paulo

Local: IAG – Instituto Anchieta Grajaú

Endereço: R. Alziro Pinheiro Magalhães, 578 – Parque São Miguel – São Paulo (SP)

Data: 03 de junho de 2026

Horário da inauguração: 14h

Sobre a MetLife Foundation

Na MetLife Foundation, comprometidos em promover a mobilidade econômica inclusiva. Colaboramos com organizações sem fins lucrativos e oferecemos subsídios alinhados a três áreas estratégicas de foco – inclusão econômica, saúde financeira e comunidades resilientes –, ao mesmo tempo em que envolvemos funcionários voluntários da MetLife para ajudar a gerar impacto. A MetLife Foundation foi criada em 1976 para dar continuidade à longa tradição da MetLife de contribuições corporativas e envolvimento com a comunidade. Desde sua criação, a MetLife Foundation já contribuiu com mais de US$ 1 bilhão para fortalecer as comunidades onde a MetLife está presente. Para saber mais sobre a MetLife Foundation, acesse www.metlife.org.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br

Foto: Denise Coelho, diretora de Marketing e Comunicação da MetLife Brasil.