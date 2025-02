Mais de 700 mil pessoas assistiram aos musicais e peças patrocinados pelo Circuito Cultural Bradesco Seguros

O Circuito Cultural Bradesco Seguros, por meio de patrocínios e apoios, estimula a produção artística e cultural nacional desde 2007, ano de sua criação. E não foi diferente ao longo de 2024: mais de 700 mil pessoas foram aos 36 espetáculos incentivados pela companhia, em mais de 30 cidades – entre capitais e municípios de médio porte; número superior as 14 cidades contempladas em 2023 –, o que totalizou cerca de 1.200 sessões. Grandes novidades também estiveram presentes no calendário. Musicais como ‘Priscilla – A Rainha do Deserto’ e ‘O Jovem Frankenstein’ foram montados pela primeira vez no Brasil. ‘A Noviça Rebelde’ também voltou aos palcos do país por meio do Circuito Cultural Bradesco Seguros, além de diversos outros projetos incentivados.

“O Grupo Bradesco Seguros realizou sólidos investimentos em 2024 para levar aos brasileiros diversas manifestações artísticas. Temos orgulho de apoiar projetos em todas as regiões de nosso país, conquistando cada vez mais um público fiel, que acredita no poder transformador da cultura”, comenta Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Para 2025, o Grupo Segurador conta com uma lista de produções já confirmadas. Confira os espetáculos programados para o ano em www.bradescoseguros.com.br/clientes/circuito-cultural.

Foto: Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente de Marketing do Grupo Bradesco Seguros