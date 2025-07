MAG Seguros é eleita a melhor empresa para trabalhar no Rio de Janeiro pelo GPTW 2025

No ano em que celebra 190 anos de história, seguradora conquista o primeiro lugar entre as grandes empresas no estado – A MAG Seguros, especializada em vida e previdência, foi reconhecida como a melhor empresa de grande porte para trabalhar no Rio de Janeiro, de acordo com o ranking Great Place to Work (GPTW) 2025. A cerimônia de premiação foi realizada nesta terça-feira (22), no Rio de Janeiro, e contou com a presença de lideranças da companhia, como Pablo Palomo, Gerente de Experiência do Colaborador, Fernanda Erbist, Diretora de Governança, Risco e Compliance e Leonardo Lourenço, Diretor Estatutário de Marketing, Comercial, Tecnologia e Operações do Grupo MAG.

“Receber o primeiro lugar do GPTW é uma conquista histórica para nós. É o reconhecimento de uma jornada construída a muitas mãos, com escuta ativa, cuidado genuíno e muita intencionalidade. Estar no topo, no mesmo ano em que celebramos nossos 190 anos, tem um simbolismo muito especial. É prova de que olhar para as pessoas com respeito e estratégia faz toda a diferença. Obrigada a cada colaborador e colaboradora que constrói esse ambiente conosco todos os dias”, afirma Patrícia Campos, diretora-executiva de Gente e Gestão do Grupo MAG.

Em 2025, a MAG Seguros também deu um passo importante para continuar entre as principais empresas para se trabalhar ao lançar oficialmente o seu Employee Value Proposition (EVP), o Nosso Jeito MAG de Ser. O objetivo é consolidar os atributos que definem a experiência de quem trabalha na companhia. O EVP foi desenvolvido a partir da escuta de colaboradores e visa fortalecer a cultura organizacional, além de promover a excelência na experiência do colaborador durante todo o seu ciclo no Grupo MAG. A iniciativa gera pertencimento para o público interno e atrai novos talentos alinhados aos valores da marca.

Entre as iniciativas que contribuíram para a conquista estão o MAGDay, evento mensal que fortalece a cultura corporativa, e o Ciclo de Gente, programa estruturado de desenvolvimento e progressão de carreira com trilhas personalizadas.

A seguradora também tem avançado em frentes importantes como diversidade e inclusão, com destaque para o Plural, programa lançado em 2021 voltado à valorização da diversidade, com ações específicas para pessoas com deficiência, população LGBTQIA+ e pessoas negras. A iniciativa reforça o compromisso contínuo da companhia com a construção de uma cultura organizacional mais justa e representativa. Outras ações relevantes incluem o cuidado com a saúde mental, por meio do programa Tamo Junto, e a adoção de um modelo híbrido de trabalho, que equilibra flexibilidade e produtividade.

“Esse reconhecimento é reflexo do alinhamento entre propósito, cultura e estratégia. Estar em primeiro lugar no GPTW é resultado do trabalho conjunto de diversas áreas que acreditam, todos os dias, no fortalecimento da nossa marca como um lugar onde as pessoas se desenvolvem, se sentem pertencentes e fazem a diferença”, disse Leonardo Lourenço, Diretor Estatutário de Marketing, Comercial, Tecnologia e Operações do Grupo MAG.

Sobre o Grupo MAG

Com 190 anos de operação ininterrupta no mercado brasileiro, o Grupo MAG atua nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG. A companhia tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país.