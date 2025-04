Grupo Bradesco Seguros é destaque no Qorus Innovation in Insurance Awards 2025 com quatro projetos finalistas

Cases envolvem iniciativas focadas em experiência do cliente e transformação digital – O Grupo Bradesco Seguros é finalista em quatro categorias do Qorus Innovation in Insurance Awards 2025, premiação internacional que, desde 2016, reconhece as melhores ideias e práticas que transformam o setor.

Para José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Segurador, essa é uma conquista a ser celebrada. “Estar entre os finalistas em quatro categorias é um reconhecimento que nos enche de orgulho e reforça o compromisso contínuo do Grupo Bradesco Seguros com a inovação. Os projetos refletem nosso esforço em facilitar e otimizar a jornada dos clientes em diferentes frentes, ao mesmo tempo em que estimulamos uma cultura de inovação entre os nossos funcionários”.

Os projetos finalistas são:

Categoria “Reimaginando a Experiência do Cliente” – projeto “Sinistro Auto Conectado”: processo de atendimento 100% virtual, segmentado e personalizado que visa otimizar e simplificar a experiência do cliente e tornar a jornada do sinistro mais prática e rápida.

Categoria “Inovação de Produtos e Serviços” – projeto ‘Proteção Digital’: produto pioneiro destinado ao amparo das transações financeiras como TED, Pix, Pagamento de Boletos e Recarga de Celulares realizadas por meio de aplicativo bancário em razão de perda, furto, roubo ou coação.

Categoria “Transformação da força de trabalho” – projeto “Programa desBRAva”: iniciativa da área de Inovação, em parceria com a Unibrad e a Universeg, focada em disseminar a cultura da inovação dentro do Grupo Bradesco Seguros.

Além desses três projetos, O Grupo Segurador está entre os indicados na categoria “Inovador Global”, que reconhece as empresas mais inovadoras do setor em escala mundial. Nesta categoria, a votação é realizada exclusivamente entre os jurados. A seguradora foi a que teve mais cases enviados neste ano, somando 44 projetos inovadores, o dobro em relação ao ano passado. “Foi, justamente, por conta dessa grande quantidade de cases inscritos que fomos indicados à categoria Inovador Global.” – Concluiu, Loureiro.

A votação para os três primeiros projetos está aberta ao público até o dia 07 de abril, no site oficial da premiação: https://www.qorusglobal.com/award/28895/vote

Foto: José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Segurador