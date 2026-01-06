Campanha “A Descoberta” do Grupo Bradesco Seguros supera 240 milhões de visualizações nas redes sociais

Criado pela AlmapBBDO, filme fala sobre o papel da amizade e das conexões humanas, com versão exclusiva da música “You’ve got a friend” – Lançada em dezembro de 2025, a campanha publicitária “A Descoberta”, do Grupo Bradesco Seguros, conquistou o público brasileiro ao destacar o poder transformador do cuidado e da empatia. O filme conta a história de uma menina tímida que encontra um lápis mágico e começa a desenhar pequenos seres encantados, que ganham vida e se tornam companhia para ela e para outras pessoas ao seu redor.

Com criação da agência AlmapBBDO, a campanha é embalada por uma versão exclusiva da clássica “You’ve Got a Friend” e até o final de 2025 já somava mais de 240 milhões de visualizações nas redes sociais do Grupo Segurador, além de mais de 400 mil interações. O YouTube liderou em audiência, com mais de 100 milhões de visualizações.

“O alcance e o engajamento da campanha mostram como narrativas centradas em relações humanas seguem relevantes para dialogar com públicos amplos. ‘A Descoberta’ conseguiu combinar sensibilidade e escala, traduzindo valores como cuidado e conexão em uma linguagem acessível e contemporânea”, destaca Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

O filme ‘A Descoberta’ está disponível no canal oficial da seguradora no YouTube:

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.