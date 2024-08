MAPFRE reinaugura unidade modernizada em São Carlos

Responsável por mais de 3 milhões de atendimentos no último ano, unidade da MAPFRE passa a incorporar as melhores práticas de sustentabilidade – A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, realizou na última sexta-feira (23/08), a cerimônia oficial de reinauguração da sua unidade reformada em São Carlos, no interior de São Paulo. O evento, que marcou a conclusão das obras de modernização do complexo, reuniu autoridades locais, como o vice-prefeito, Edson Ferraz; o presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral; secretários municipais, além de executivos da companhia. A cerimônia também celebrou a extensão do contrato da MAPFRE em São Carlos até o ano de 2029, quando a empresa completará 17 anos na região.

A reforma, que envolveu a modernização de mais de 5.000 m² da sede da MAPFRE no município, demonstra o compromisso da empresa com o investimento em inovação e sustentabilidade, características que permeiam sua atuação no Brasil e no mundo. A sede, que abriga a Central de Relacionamento ao Cliente e Corretores, o Centro de Serviços Compartilhados e o MAPFRE ON – espaço dedicado ao relacionamento com corretores e parceiros de negócios –, agora oferece um ambiente ainda mais acolhedor, dinâmico e sustentável. Apenas no último ano, a central da MAPFRE em São Carlos registrou, mais de três milhões de interações com o público, o que representa uma média de cinco atendimentos por minuto.

Em seu discurso durante a cerimônia, o CEO da MAPFRE no Brasil, Felipe Nascimento, destacou a importância da reforma para a continuidade da presença da empresa na região. “Estamos muito orgulhosos de entregar este espaço totalmente renovado, que reflete o compromisso da MAPFRE com a sustentabilidade e com o bem-estar dos nossos colaboradores, corretores, parceiros, clientes e com a cidade de São Carlos. A modernização do espaço é um passo importante para nossa operação em São Carlos, que há 12 anos acolhe nossa companhia com tanto carinho e nos permite crescer junto com a comunidade local”, afirmou o executivo.

Complementando o discurso, Nelson Alves, CEO financeiro e de operações da MAPFRE, ressaltou a importância econômica da reforma, não só para a companhia, mas também para a comunidade local. “A conclusão da reforma é mais uma demonstração do compromisso que temos com a cidade e o seu futuro, gerando empregos e impulsionando oportunidades para o desenvolvimento socioeconômico de São Carlos”, afirmou.

O evento foi prestigiado por líderes locais, que reforçaram a relevância da presença da MAPFRE para o desenvolvimento econômico da cidade. O vice-prefeito, Edson Ferraz, enalteceu a importância da companhia para a economia local. “A MAPFRE vai ter o apoio da Prefeitura de uma cidade que segue crescendo, principalmente, por conta da mão de obra especializada que existe aqui em nosso município. Para nós, é um ganho contarmos com essas novas instalações, com melhores condições para atender colaboradores e parceiros. Estamos no mundo da digitalização, mas diante de um atendimento humano diferenciado. Agradecemos mais uma vez a MAPFRE por investir na cidade de São Carlos, a terceira melhor cidade do Brasil para se viver”, concluiu.

Já o presidente da Câmara, Marquinho Amaral, falou sobre a parceria de longa data somada à excelência no atendimento ao cliente por meio dos colaboradores da companhia: “Gostaria de saudar a todos que aqui estão e dizer que mesmo na era da informática, da internet, da inteligência artificial, ninguém substitui a qualidade daqueles que atendem os clientes da MAPFRE, não só aqui em São Carlos, mas no mundo todo. Uma empresa que abre as portas em todos os países e que tem raízes por onde passa, como é o caso do nosso município há mais de uma década”, disse.

Entre as inovações implementadas na unidade, estão iniciativas de sustentabilidade, como a adoção de sistemas de eficiência energética, iluminação 100% em LED, aproveitamento de luz natural e o uso de energia proveniente de fontes renováveis. A infraestrutura também foi adaptada para ser completamente acessível, com adequações para pessoas com deficiência, ampliação dos espaços de convivência e a instalação de pontos de carregamento para veículos elétricos, em conformidade com as políticas globais de desenvolvimento sustentável da MAPFRE. A reforma priorizou ainda a criação de ambientes multifuncionais, que podem ser adaptados para diferentes usos, desde reuniões colaborativas até áreas de trabalho individualizado.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link:

https://www.mapfre.com.br/

Foto: Nelson Alves (CEO Financeiro e de Operações da MAPFRE) e Felipe Nascimento (CEO da MAPFRE Brasil)