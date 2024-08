Com a AVATEC, Sincor-SP aponta avanço da tecnologia nas corretoras de seguros após pandemia

Resultados da pesquisa foram apresentados em evento híbrido – O Sincor-SP (Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de Seguros do Estado de São Paulo), realizou, no dia 21 de agosto, o evento “AVATEC: Tecnologia nas Corretoras de Seguros”, apresentando os resultados da pesquisa AVATEC e a premiação de dois smartphones entre os corretores que responderam a ela. Com base nas respostas, também foram desenvolvidos módulos com especialistas para ajudar as corretoras nos pontos mais desafiadores identificados. Para ver os resultados da pesquisa na íntegra, clique aqui.

Para a realização do evento híbrido, foi montado um auditório no Centro de Atividades do Sincor-SP e a plateia pôde assistir presencialmente ao evento que estava sendo transmitido online. O público interagiu enviando perguntas, pelo chat da transmissão e pelo número de whatsapp divulgado, que foram respondidas ao vivo.

A segunda edição da pesquisa avaliou o grau de inovação e tecnologia das empresas, além de exibir no final a nota da corretora. As perguntas foram relacionadas ao interesse no tema, à qualidade dos equipamentos e de conexão com a internet, à utilização de software de gestão, à digitalização de propostas, ao uso de multicálculo, aos planos de marketing digital, à geração de leads e à comunicação com clientes. A coordenação da pesquisa foi da 1º vice-presidente do Sincor-SP, Simone Fávaro, com a condução técnica do economista Francisco Galiza.

Resultados da pesquisa

No primeiro módulo do evento, o 2º secretário e diretor de Comunicação do Sincor-SP, Rogério Freeman, conversou com o economista e responsável técnico da AVATEC, Francisco Galiza, sobre os resultados da pesquisa e os pontos que as corretoras precisam de mais auxílio quando o assunto é tecnologia. Galiza explicou a metodologia de avaliação tecnológica das corretoras. “A primeira AVATEC foi realizada em 2020, no início da pandemia. Agora estão sendo apresentados os resultados da AVATEC 2024, considerando as mudanças ocorridas no período. A pandemia foi catalisadora da tecnologia, todo esse ambiente tecnológico cresceu após o período”, comentou.

Foram 674 entrevistas, uma amostra muito boa das corretoras do Estado de São Paulo, segundo Galiza, e bastante similar à quantidade de 2020, quando foram 840 participações. Uma das constatações da pesquisa foi o aumento do interesse em tecnologia: na AVATEC 2020, 38% dos entrevistados apontava como essencial, em 2024 o número subiu para 49%. Também houve aumento da digitalização de documentos: em 2020, 31% utilizava sistemas em nuvem, e o número agora subiu para 50%.

De acordo com a quantidade de pontos feitos ao final da autoavaliação, a corretora recebeu a nota: baixa, razoável, boa, muito boa ou excelente. Uma pergunta extra não entrou no cálculo da AVATEC, mas ficou para registro: qual o conhecimento sobre novas tecnologias: computação em nuvem (constatado conhecimento regular, em média), inteligência artificial e chatbot (baixo), automação robótica, robôs assistentes virtuais, segurança cibernética avançada e big data (muito baixo).

A AVATEC também mostra que os corretores têm investido em tecnologia “da porta pra dentro”, ou seja, em equipamentos e softwares, mas ainda é preciso avançar na tecnologia “da porta pra fora”, explorando mais as redes sociais e comunicação com os clientes.

Tratamento de dados

No segundo módulo “Como tratar dados e transformar em negócios”, a 1ª vice-presidente do Sincor-SP, Simone Fávaro, interagiu com o diretor de Operações, TI e Sinistros da Tokio Marine Seguradora, Adilson Lavrador, apresentando dicas aos corretores de seguros de como aproveitar as informações pessoais dos clientes para tratamento de leads e geração de novas oportunidades e vendas.

“A tecnologia hoje não é mais uma opção, todo mercado precisa de tecnologia, principalmente o de seguros”, declarou Lavrador. “Todas as seguradoras têm tecnologia embarcada e o corretor precisa estar inserido neste contexto, não dá para ter medo. Toda tecnologia que fazemos na Tokio Marine é voltada ao negócio e o corretor precisa explorar tudo o que o mercado oferece.”

Ferramentas para os corretores

Por fim, no terceiro módulo “Plataformas para alavancar a venda de seguros”, o corretor de seguros Leandro Giroldo, apresentador do podcast SinPodOuvir e que participou do Comitê de construção da AVATEC, recebeu o especialista em Dados e Tecnologia da Porto, Felipe Castiglia, para mostrar ferramentas que já existem e estão à disposição da categoria para aumentar as vendas de seguros.

Castiglia comentou que o corretor possui uma excelente base de dados que poderia ser melhor aproveitada. “Estamos trabalhando fortemente para entregar informações relevantes para o corretor”, garantiu. “Desenvolvemos modelos e algoritmos que permitem ao corretor exergar qual o melhor produto para cada cliente e a abordagem indicada para cada caso. Assim, queremos ajudar o corretor a utilizar sua montanha de dados para fazer mais e melhores vendas.”

Conhecimento aliado a ação social

O valor de inscrição do evento foi totalmente destinado ao SOS Chuvas RS, em apoio aos securitários que são vítimas da calamidade no Rio Grande do Sul. “O valor é simbólico para estimular as doações do setor aos nossos colegas securitários que perderam tudo com a tragédia no Rio Grande do Sul”, comentou o presidente do Sincor-SP, Boris Ber.