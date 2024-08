Bradesco Seguros marca presença no 32º Congresso & ExpoFenabrave

Seguradora acompanhou as principais novidades e investimentos no ramo automobilístico no maior evento do setor na América Latina – A Bradesco Seguros marcou presença no 32º Congresso & ExpoFenabrave, realizado em São Paulo (SP), nos dias 21 e 22 de agosto. A seguradora esteve representada pelo Superintendente Sênior de Produto Auto da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes. O congresso recebeu cerca de 7 mil visitantes e promoveu palestras e debates relevantes para o setor automotivo, como Inovação, Tecnologia, Oportunidades de Negócios, Canais de Venda, entre outros.

“Atenta aos assuntos pertinentes do setor automotivo, a Bradesco Seguros segue investindo e acompanhando sobre assuntos como tecnologia, mobilidade, inovação e produtos no segmento de Automóveis. Por isso, estarmos atentos às ações e evoluções dos agentes desta indústria é imprescindível, para entendermos as demandas por seguros que este mercado apresenta”, destaca Eduardo Menezes.

Entre as novidades da Seguradora, o executivo destaca o lançamento do novo Bradesco Seguro Moto e a parceria com a Livelo, na qual os clientes do Seguro Auto podem utilizar os pontos Livelo para a contratação do produto.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,5 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/24) e de R$ 216 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11% (até fev/24) em market share de automóveis no mercado e 14,5% (até fev/24) de market share em residencial.

Foto: Superintendente Sênior de Produto Auto da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes