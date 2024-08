Cursos de Garantia, Licitações, Seguro de Transportes, Riscos de Engenharia, Responsabilidade Civil e Resseguros em 05 Vezes sem Juros!

O Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews) está com uma promoção em cursos gravados até o dia 20 de Setembro.

Você pode adquirir os vídeos com o o seu cartão de crédito em 05 vezes sem juros ou pagar a vista com 15% de desconto no Pix.

(*) Todos com CERTIFICADO

Confira os Cursos da Promoção:

*Garantia – Licitações – Sinistros de Garantia – Riscos de Engenharia – RC – Resseguros – Transporte de Cargas

PROGRAMA EAD DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM SEGURO SEGURO GARANTIA PERFORMANCE

4 MÓDULOS – I- GARANTIA, CONCEITOS, FUNDAMENTOS E PRÁTICA; II – ANÁLISE DE BALANÇOS; III – NOVA LEI DE LICITAÇÕES; IV – CIRCULAR 662

(GRAVADOS E ENVIADOS VIA LINK AOS ASSINANTES – COM CERTIFICADO)

CARGA HORÁRIA: 29 HORAS – Preço: R$ 780,00

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357 (Com 15% de Desconto)

Ou em 05 Vezes Sem Juros no Cartão de Crédito

PROGRAMA EAD DE CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO DE SINISTROS DE SEGURO GARANTIA

GARANTIA JUDICIAL & PERFORMANCE BOND

II MÓDULOS – CARGA HORÁRIA: 05 Horas – Preço: 195,00

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357 (Com 15% de Desconto)

Ou em 05 Vezes Sem Juros no Cartão de Crédito

II CURSO EAD DE LICITAÇÕES PARA SEGURO GARANTIA PERFORMANCE

Professor: Robson Reginato – Diretor Presidente da Bellco Corretora de Seguros

CURSO GRAVADO – FORMATO MP4

Carga Horária: 4h30 – Preço: R$ 195,00

Forma de Pagamento: Pix: 11 934157357 (Com 15% de Desconto)

Ou em 05 Vezes Sem Juros no Cartão de Crédito

CURSO EAD SEG NEWS DE CAPACITAÇÃO EM SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA E SINISTROS

I Módulo: O Seguro de Riscos de Engenharia, Coberturas e Cláusulas Complexas

CURSO GRAVADO – FORMATO MP4

Carga Horária: 06h00

II Módulo: Seguro de Riscos de Engenharia: Especificidades dos Contratos (Subscrição e Regulação de Sinistros)

Carga Horária: 3h30

Carga Horária Total: 9h30 – Preço: 260,00

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357 (Com 15% de Desconto)

Ou em 05 Vezes Sem Juros no Cartão de Crédito

CURSO EAD SEG NEWS BÁSICO DE RESPONSABILIDADE CIVIL & SEGUROS

Legislação, Riscos, Coberturas e Oportunidades

Professor: Dr. Robson Silveira, Advogado especialista em Direito de Seguros

Carga Horária de 10 Horas – Preço: R$ 290,00

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357 (Com 15% de Desconto)

Ou em 05 Vezes Sem Juros no Cartão de Crédito

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EAD EM SEGUROS & REGULAÇÃO DE SINISTROS DE TRANSPORTES DE CARGAS

I Módulo : ASPECTOS COMERCIAIS, CONDIÇÕES GERAIS, COBERTURAS BÁSICAS, RCTR-C, RCT-DC, SINISTROS

II Módulo: REGULAÇÃO DE SINISTROS DE TRANSPORTE DE CARGAS

Carga Horária:I Módulo – 12 Horas, II Módulo 03 Horas – Total: 15 Horas

Preço: R$ 290,00

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357 (Com 15% de Desconto)

Ou em 05 Vezes Sem Juros no Cartão de Crédito