MAPFRE inaugura projeto “Conexões Estratégicas” do CSP-MG

“Conexões Estratégicas”. Este é o nome do novo projeto do Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG), que será lançado no dia 3 de outubro, em Belo Horizonte, com a participação e patrocínio da benemérita MAPFRE.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, explica o objetivo da iniciativa. “Esse evento não é apenas uma reunião, mas uma celebração da excelência e um palco para o futuro dos Seguros de Pessoas. Proporcionaremos um espaço exclusivo para que as nossas beneméritas compartilhem suas inovações, estratégias e visões, engajando-se diretamente com os principais agentes do mercado, incluindo corretores, assessorias e consultorias, em um diálogo aberto e produtivo”, esclarece.

Mello acrescenta que o “Conexões Estratégicas” funciona como um catalisador para novas parcerias, negócios e oportunidades de crescimento mútuo, consolidando o CSP-MG como ponto crucial de conexão dentro do mercado.

“Será o momento de estreitar laços, de inspirar e ser inspirado, de construir juntos os caminhos que levarão o Seguro de Pessoas a novos patamares de excelência e relevância social”, ressalta o dirigente.

Diego Bifoni, diretor Regional Minas Gerais, Rio de Janeiro e Centro-Oeste da MAPFRE, afirma que a participação da companhia no “Conexões Estratégicas” reforça o compromisso da seguradora com a inovação e a excelência no segmento de Seguros de Pessoas.

“Esse evento tem sido um ponto de encontro para discutirmos soluções que atendem às novas demandas do mercado, sempre com foco em oferecer produtos personalizados e eficientes aos nossos clientes. Além disso, temos a oportunidade de estreitar ainda mais nosso relacionamento com corretores, assessorias e consultorias, que são essenciais para a expansão do setor”, destaca.

Carolina de Molla Lorenzatto, diretora Comercial de Vida da companhia, também comenta a importância do projeto. “Com o encontro ‘Conexões Estratégicas’, a MAPFRE reafirma seu papel como catalisadora de novas parcerias e negócios. Ao lado de corretores e consultorias, buscamos construir uma visão de futuro que traga benefícios não apenas para a empresa, mas para toda a sociedade, por meio de produtos que respondem de forma cada vez mais assertiva às necessidades de nossos clientes”.

O encontro, que será realizado no Espaço Multiuso do Cine Theatro Brasil, no centro da capital mineira, terá início às 9 horas com o café de boas-vindas. As apresentações ficarão a cargo dos executivos Diego Bifoni e Carolina Lorenzatto.

Na sequência, acontecerá um talk show, mediado pelo diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais, para debater as tendências e oportunidades do mercado. O encerramento do encontro será dedicado à interação e networking visando ao fechamento de novos negócios e potenciais parcerias. As inscrições para o “Conexões Estratégicas” são gratuitas e devem ser feitas no link: https://forms.gle/1u5WcoRFKikMR9L5A.

Serviço:

Evento: “Conexões Estratégicas” (presencial)

Realização: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) e MAPFRE

Data: 03/10/2024 (quinta-feira)

Horário: 9 às 12 h

Local: Espaço Multiuso do Cine Theatro Brasil, Av. Amazonas, 315, Centro, Belo Horizonte/MG

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/1u5WcoRFKikMR9L5A