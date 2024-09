Allianz Seguros cresce mais de 20% em cotações e emissões de apólices no Vida Individual

Resultados correspondem ao 1º semestre deste ano e foram registrados após capacitações com corretores parceiros em diversas regiões do Brasil. Companhia também alavancou em 25% os prêmios na modalidade – A Allianz Seguros vem promovendo, de Norte a Sul do país, uma série de treinamentos com os corretores sobre as principais soluções disponibilizadas no setor e o apetite de mercado para cada uma delas. Intitulados como +Capaz, os encontros visam auxiliar na capacitação dos parceiros e na ampliação de seus negócios por meio de um portfólio amplo e diversificado. Um dos principais produtos abordados nos treinamentos de 2024 é o seguro de Vida Individual, que ganha cada vez mais espaço e relevância na sociedade.

Desde o início deste ano, a Allianz levou o +Capaz Vida a 12 cidades – Belo Horizonte, Campinas, Cascavel, Cuiabá, Fortaleza, Maringá, Piracicaba, Recife, Rio de Janeiro, Santo André, São Paulo, Vitória –, reunindo 2,1 mil corretores. Em todas as oportunidades, os profissionais acompanharam abordagens reflexivas sobre a importância do seguro e, especialmente, sobre os benefícios que ele traz para a vida dos clientes e seus familiares. Os treinamentos impactaram positivamente no produto Allianz Vida Individual, que registrou um aumento de 22% nas cotações e também na quantidade de apólices emitidas, além de 25% de crescimento em prêmio (faturamento). Neste cenário, as regionais Minas Gerais e Centro-Oeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo e São Paulo Interior da Allianz se destacaram.

“Os números tangibilizam não apenas o investimento da companhia na capacitação de seus principais parceiros, mas também os benefícios para todos os envolvidos: a seguradora ganha em volume de prêmios, os parceiros aumentam seu faturamento, e o cliente final se beneficia ao encontrar um canal de vendas mais capacitado para entender o contexto familiar e as necessidades do consumidor, oferecendo uma consultoria eficaz”, diz Eric Lundgren, diretor executivo de Vida da Allianz Seguros.

Segundo ele, o +Capaz Vida representa uma inovação ao dar espaço para novas abordagens de vendas que transformam a maneira como os corretores adquirem conhecimento e criam oportunidades de crescimento e desenvolvimento. “Convidamos o Rogério Araújo, corretor e consultor especialista no ramo de Vida, para participar dos nossos treinamentos e mostrar este seguro a partir de exemplos, simulações e cases reais, o que torna a abordagem à sociedade muito mais humanizada. Desta forma, conseguimos transformar um treinamento técnico em uma capacitação completa e inspiradora”, explica.

Oferta Personalizada

A Allianz lançou, em março deste ano, uma oferta personalizada no seguro de Vida. Com isso, a companhia passou a oferecer uma solução sob medida, com opções de coberturas, valores e assistências para que cada cliente escolha aquelas que mais se adequam à sua necessidade. Apenas três meses após o seu lançamento, a oferta Personalizada já é a mais contratada dentro das opções disponibilizadas pela seguradora na modalidade Vida Individual. “Isso comprova o sucesso da nova oferta junto aos corretores e clientes e mostra que seguimos atentos às demandas dos consumidores que, frequentemente, recorrem ao seguro de Vida como um instrumento de planejamento familiar”, afirma Eric Lundgren.

Treinamentos até o final do ano

A Allianz segue com a agenda do +Capaz Vida e, até o final de 2024, realizará mais sete treinamentos presenciais. Os encontros ocorrerão nas cidades de Salvador, Rio de Janeiro, Uberlândia, Goiânia, Porto Alegre, São Paulo e Ribeirão Preto. Está programada, ainda, uma capacitação on-line voltada aos corretores parceiros de todo o Brasil. “Também temos a expectativa de consolidar a nossa oferta Personalizada, capturando um crescimento ainda maior para o segundo semestre, além de lançar novidades para o portfólio de Vida como um todo”, conclui Eric.

