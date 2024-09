‘Distribuição de seguros em canais não tradicionais’ será tema do ITC Vegas

Maior evento de tecnologia e inovação em seguros do mundo acontecerá entre os dias 15 e 17 de outubro, em Las Vegas (EUA) -A incorporação de seguros em canais não tradicionais pode impulsionar o crescimento sustentável e melhorar a experiência do cliente. Essa estratégia de geração de negócios será debatida na próxima edição do ITC Vegas – o maior evento de inovação e tecnologia em seguros do mundo.

O encontro acontecerá entre os dias 15 e 17 de outubro, no Mandalay Bay, na cidade de Las Vegas (EUA) e deve reunir mais de nove mil executivos que atuam na indústria do seguro, em todo o mundo. Entre os mais de 100 eventos e experiências, um dos painéis será dedicado a distribuição de seguros em canais não convencionais.

No dia 16 de outubro, a partir das 15h45, Woody Mo, CEO e presidente do InsureMO (Insurance Middle Office) subirá ao palco para participar do painel ”Ecossistemas de seguros integrados: construindo modelos sustentáveis ​​para o crescimento da distribuição”.

Além dele, participarão também Trenholm Palmer, diretor de Serviços e Soluções de Seguros da Volvo Financial Services; Jeremy Coffman, Chefe de Parcerias Estratégicas com Agricultores da Farmers Insurance Company; e Eduardo Viegas, COO da seguradora brasileira KOVR. O tema terá moderação de Niki Manby, diretora de Estratégia e Inovação da Mutual of Omaha.

“O nosso painel debaterá assuntos relacionados a exemplos de aplicação do embedded Insurance e estratégias para implementar esses produtos em canais não tradicionais, como empresas de varejo, de comércio eletrônico, telecomunicações, transporte e fintechs, por exemplo”, destacou Woody.

O InsureMO é uma plataforma de infraestrutura para seguradoras, insurtechs, brokers, startups, além de canais tradicionais e de afinidade. Através de seu portfólio com mais de três mil APIs, habilita a oferta de produtos de seguros em qualquer canal. Atualmente, a empresa possui negócios em mais de 40 países globalmente atendendo mais de 500 clientes entre seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros players desse ecossistema.

O convite para palestrar no ITC Vegas tem relação com a importância do InsureMO para a indústria global de seguros. Atualmente, a empresa é responsável pela gestão de US$ 23 bilhões em prêmios anuais a partir da sua plataforma digital de seguros, que pode ser utilizada em qualquer produto e canal, a partir da sua capacidade de se conectar com outros softwares.

Foto: Woody Mo, CEO e presidente do InsureMO (Insurance Middle Office