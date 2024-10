MAPFRE adere mais um ano ao movimento #MinhaVidaProtegida

Ação busca conscientizar a população sobre a importância do seguro de vida como uma ferramenta de planejamento financeiro. Nova solução da MAPFRE foca em doenças graves – A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, apoia pelo segundo ano consecutivo, o movimento nacional Minha Vida Protegida. A iniciativa tem como objetivo disseminar a importância do seguro de vida como uma ferramenta estratégica para o planejamento financeiro e a proteção familiar. Este ano, o movimento vai abranger uma série de atividades voltadas para a ampliação do conhecimento e da percepção de valor em torno da proteção financeira.

Como o seguro de vida ainda é tabu para a maioria dos brasileiros, a campanha quer reverter o estereótipo de que esse tipo de produto é voltado apenas para a parcela mais privilegiada da população. “O seguro de vida, cada vez mais, deixa de ser visto como um custo a mais no orçamento para se consolidar como uma peça fundamental na construção de um futuro mais estável e protegido. Ao participar desse movimento, a MAPFRE busca sensibilizar as pessoas e transformar a relação dos brasileiros com a cultura do seguro. Queremos que as pessoas enxerguem o seguro de vida como uma ferramenta ativa de proteção ao que elas mais valorizam”, afirma Raphael Bauer, diretor comercial do canal corretor da MAPFRE e embaixador do movimento.

Segundo Carolina de Molla Lorenzatto, diretora comercial de Vida e Previdência da MAPFRE, a discussão sobre seguro de vida no Brasil precisa evoluir para uma perspectiva mais ampla. “Não se trata apenas de proteger financeiramente no caso de uma eventualidade. O seguro de vida é, acima de tudo, uma demonstração de cuidado e responsabilidade com o futuro. Ele representa a segurança de que, diante dos imprevistos da vida, não será necessário sacrificar o patrimônio ou o bem-estar da família. É sobre oferecer uma base sólida em momentos de maior vulnerabilidade”, destaca a executiva.

A edição de 2024 do Minha Vida Protegida contará com uma série de ações voltadas à capacitação de corretores de seguros, além de iniciativas voltadas ao público em geral. Estão previstas palestras, oficinas, treinamentos online, conteúdos educativos nas redes sociais e a distribuição de materiais que podem ser utilizados por multiplicadores do movimento. A ideia é alcançar tanto os profissionais do setor, mas também grupos como pais e mães, jovens em início de carreira, profissionais autônomos e empresários.

Interessados em participar e se tornar multiplicadores da causa podem acessar o site do movimento para se inscrever e ter acesso a programação de atividades até o fim da campanha. Ao longo dos próximos meses, os participantes terão a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre o papel do seguro de vida no planejamento financeiro e, assim, contribuir para uma sociedade mais consciente e financeiramente protegida.

Novo seguro da MAPFRE protege contra 25 doenças graves

Para fortalecer a cultura do seguro de vida entre a população, a MAPFRE lançou no último mês um novo seguro voltado para indenização em caso de doenças graves, que oferece pagamento em caso de diagnóstico para até 25 doenças de alta complexidade, sem necessidade de contratar coberturas adicionais. Disponível em três planos – Básico, Intermediário e Completo –, o produto inclui proteção para condições como câncer, infarto, Alzheimer e Parkinson, além de oferecer uma opção de plano infantil com cobertura para 12 doenças graves, garantindo segurança financeira para toda a família.

Com capital segurado entre R$ 10 mil e R$ 1 milhão, o seguro pode ser contratado por pessoas entre 14 e 70 anos, com exclusão aos 75 anos. A MAPFRE também disponibiliza assistências adicionais, como o programa “MAPFRE Cuidando de Você”, que oferece serviços de saúde com preços reduzidos, e a “Medicina de Precisão”, para suporte personalizado em casos de câncer. Além disso, a cada contratação, a MAPFRE doará R$ 5 ao GRAACC (exceto impostos), reforçando seu compromisso social.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link: www.mapfre.com.br

Foto: Carolina de Molla Lorenzatto, diretora comercial de Vida e Previdência da MAPFRE