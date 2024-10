Empresa revoluciona a saúde com supercomputador de inteligência artificial

A Blue Saúde, empresa que vem se destacando por sua abordagem inovadora no setor de planos de saúde, está transformando a forma como a saúde privada opera no Brasil. Com uma origem profundamente enraizada em tecnologia, a empresa aposta em um ecossistema de saúde totalmente conectado à sua própria inteligência artificial, liderado por um supercomputador de última geração conhecido como “Coração”. Esse supercomputador não apenas integra todos os sistemas da Blue, como também abriga sua inteligência artificial, que é responsável por automatizar processos e proporcionar maior eficiência nos serviços prestados.

O “Coração” conecta softwares, documentações de áreas, dados regulatórios e políticas de conformidade, permitindo uma gestão integrada e automatizada. Em outras empresas do setor, essas atividades exigiriam a intervenção de várias equipes e processos complexos. Na Blue, no entanto, essas tarefas são realizadas de maneira eficiente e em conformidade com as regulamentações, tornando a empresa uma referência em compliance e inovação.

Atualmente, cerca de 50% dos colaboradores da Blue estão envolvidos diretamente no desenvolvimento de soluções tecnológicas, com foco especial em inteligência artificial. A empresa já conta com aproximadamente 40 Agentes de Execução — IAs programadas para executar tarefas de média complexidade sob supervisão humana. Além disso, duas áreas da empresa já operam de forma completamente automatizada, e o plano é ampliar ainda mais essa automação. A meta da Blue é ousada: automatizar 70% das atividades repetitivas até 2025, permitindo que os funcionários se concentrem em decisões estratégicas e no relacionamento humanizado com os clientes.

Entre as inovações da Blue estão o uso de ITO (Internet das Coisas), visão computacional e OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) para otimizar processos internos, como a validação de contas médicas e a detecção de fraudes, além da análise preditiva de sinistralidade. Essas ferramentas tecnológicas não apenas aumentam a eficiência da empresa, mas também garantem um atendimento personalizado e ágil, colocando a Blue na liderança em inovação no mercado de saúde.

Izaias Pertrelly, CEO da Blue, destaca que o papel da tecnologia é, além de automatizar processos, garantir uma experiência diferenciada aos usuários, mantendo o foco na humanização do atendimento. “Estamos transformando o mercado de saúde com o uso da IA e tecnologia, sempre buscando uma experiência única e personalizada para nossos clientes”, afirmou o executivo.

Com essa abordagem inovadora e um olhar voltado para o futuro, a Blue se posiciona como líder em tecnologia no setor de saúde, oferecendo um modelo de atendimento que alia eficiência, personalização e humanização.

Foto: Izaias Pertrelly, CEO da Blue Saúde