Descomplicando o segurês: o que você precisa saber sobre o mercado de seguros está no Espaço Universeg

Plataforma de ensino do Grupo Bradesco Seguros apresenta e-book com termos mais utilizados no mercado – Ter um seguro é uma decisão essencial para garantir a tranquilidade no dia a dia. Ao iniciar o planejamento desta contratação, é fundamental analisar o produto e os serviços que atendam às necessidades especificas da área a ser assegurada. Para isso, é importante estar atualizado sobre os termos mais recorrentes em produtos, contratos e negociações de seguros, já que o ramo possui um vocabulário específico.

Um exemplo prático da importância do conhecimento sobre o vocabulário do mercado de seguros é na contratação de um seguro auto. Suponha que um motorista deseja proteger seu veículo contra possíveis acidentes e, para escolher de forma assertiva, precisa compreender termos como, “cobertura”, “franquia”, “rateio” e “sinistro”. Conceitos imprescindíveis para evitar surpresas ao segurado.

Pensando nisso, o Grupo Bradesco Seguros passou a disponibilizar, em sua plataforma de ensino gratuito “Espaço Universeg”, o “Glossário do Mercado de Seguros”, que abrange os principais termos para que qualquer pessoa possa realizar consultas específicas e sanar dúvidas de forma ágil e assertiva.

Andrea Carrasco, superintendente de Recursos Humanos – área responsável pela plataforma de conhecimento –, destaca:“No mercado de seguros, estar atualizado e familiarizado com a terminologia específica é crucial para tomadas de decisão assertivas e eficazes. Nosso compromisso é garantir que todos possam compreender os aspectos desse universo, contribuindo para uma atuação segura e confiante no mercado.”

Para mais informações acesse: www.espacouniverseg.com.br

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Andrea Carrasco, superintendente de Recursos Humanos