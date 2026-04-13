MAG Seguros disponibiliza Pix Automático para todo o Brasil

Seguradora está entre as primeiras a liberar a modalidade de pagamento – A MAG Seguros, empresa especializada em vida e previdência com 191 anos de atuação ininterrupta, está disponibilizando a modalidade de pagamento via Pix Automático para clientes, corretores e parceiros em todo o Brasil. O modelo permite que o segurado autorize uma única vez os débitos recorrentes, que passam a ser realizados automaticamente em sua conta, independentemente da instituição financeira, incluindo bancos digitais. A iniciativa posiciona a companhia entre as primeiras seguradoras do país a oferecer essa forma de pagamento, com impacto positivo direto na jornada do consumidor e na produtividade dos corretores.

A solução é viabilizada pela MAG Finanças, instituição de pagamento do Grupo MAG responsável pela infraestrutura de pagamentos, o que faz a companhia reforçar o seu posicionamento dentre as seguradoras independentes do mercado ao contar com uma estrutura própria de pagamentos e cobrança.

“O modelo tem funcionamento semelhante ao débito automático tradicional, mas utiliza a infraestrutura do Pix, permitindo débitos autorizados de forma padronizada e segura. Dessa forma, o Pix Automático ajuda a trazer mais eficiência, reduzir atritos e coloca o segurado no centro da decisão, com total controle sobre seus pagamentos. Ao mesmo tempo, fortalece a jornada do corretor ao apoiá-lo na redução de gaps e tornar a venda mais fluida”, destaca Marcos Diniz, Diretor-executivo da MAG Finanças.

Segundo o executivo, com o modal de pagamento, a MAG amplia a sua capacidade de alcance para mais de 700 instituições financeiras e de pagamentos, simplificando significativamente a operação.

“O Pix Automático permite uma jornada muito mais fluida para o cliente e, ao mesmo tempo, resolve dores históricas da cadeia de cobrança no setor. Estamos falando de uma solução que beneficia diretamente o corretor, ao tornar o processo mais simples, escalável e eficiente”, afirma Alexandre Ramos, Superintendente de Arrecadação da MAG Seguros.

O avanço do Pix cria uma base sólida para a adoção do Pix Automático, ao combinar escala, recorrência de uso e confiança em uma infraestrutura já consolidada no mercado. Segundo dados do Banco Central, cerca de 170 milhões de brasileiros já utilizam o mecanismo, o que representa em torno de 80% da população, indicando alto grau de confiança e recorrência no uso de pagamentos instantâneos.

Com a disponibilidade da nova ferramenta, a companhia segue na vanguarda da tendência crescente de digitalização dos meios de pagamento no país, impulsionada pela evolução do Pix, desenvolvido pelo Banco Central do Brasil. A nova modalidade também reforça a estratégia da companhia de investir em inovação e experiência do cliente, ampliando a eficiência operacional e reduzindo a inadimplência, ao mesmo tempo em que apoia no fortalecimento da competitividade da seguradora em um mercado cada vez mais orientado por soluções digitais e jornadas simplificadas.

Benefícios diretos para corretores

A adoção do Pix Automático deve trazer ganhos relevantes para a atuação dos corretores, ao simplificar a jornada de pagamento e reduzir pontos de atrito na conclusão da venda. Com uma única autorização do segurado, os pagamentos passam a ser feitos automaticamente, o que tende a diminuir falhas operacionais, reduzir o risco de abandono da proposta e tornar o fechamento comercial mais ágil.

Na avaliação da MAG, o novo modelo também possibilita acelerar a efetivação dos negócios. Como a liquidação ocorre de forma instantânea, a implantação da proposta e o início de vigência da apólice tendem a ocorrer com mais rapidez. Para os corretores, isso representa mais previsibilidade no fluxo de comissionamento e maior estabilidade no recebimento das comissões.

Outro efeito esperado é a ampliação do alcance comercial. Ao permitir o atendimento de clientes de qualquer instituição financeira ou de pagamento, o Pix Automático supera limitações historicamente presentes em modelos tradicionais de cobrança recorrente. Com isso, os corretores passam a ter acesso a uma base potencial mais ampla de clientes, em linha com a crescente digitalização dos meios de pagamento no país.

A solução também contribui para reduzir a carga operacional no pós-venda. Com menor necessidade de acompanhamento manual das cobranças e tendência de redução da inadimplência, o corretor pode direcionar mais tempo à prospecção, ao relacionamento com clientes e à geração de novos negócios. Nesse contexto, o Pix Automático passa a ser visto não apenas como uma nova forma de cobrança, mas como uma ferramenta de ganho de eficiência comercial e operacional.

Segurados com mais autonomia

Já para os clientes, o Pix Automático oferece maior liberdade de escolha, permitindo o uso de contas em qualquer instituição financeira ou de pagamento, seja em bancos tradicionais ou digitais. A vigência da cobertura ocorre já um dia após o pagamento, o que garante mais rapidez no início da proteção. Após a autorização inicial, os pagamentos passam a ser realizados automaticamente, inclusive em finais de semana e feriados, sem risco de atrasos por indisponibilidade bancária.

A modalidade também permite liquidação instantânea, o que acelera o início da vigência das apólices e amplia a segurança e a transparência, já que todas as transações contam com rastreabilidade e consentimento prévio do cliente.

Pix Cobrança para PME

Além do Pix Automático, a MAG disponibilizou o Pix Cobrança para pagamento de apólices de capital global, voltado especialmente para clientes do segmento de Pequenas e Médias Empresas. Nesse modelo, o pagamento da primeira contribuição pode ser realizado via Pix com vigência imediata da apólice, proporcionando maior agilidade na contratação. O processo é 100% digital, com envio de QR Code ao responsável pela empresa, eliminando a necessidade de transferências avulsas, envio de comprovantes ou etapas manuais.

Entre as vantagens esperadas estão a melhoria na experiência de clientes e corretores, o início imediato da cobertura e a otimização dos processos internos, com conciliação automática e provisionamento mais rápido das comissões.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 39 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, figurou entre as 150empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon, ao qual pertence, atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.

Sobre a MAG Finanças

A MAG Finanças é a instituição de pagamento do Grupo MAG, autorizada pelo Banco Central do Brasil, com foco em meios de pagamento e cobrança. A companhia vem ampliando sua atuação em serviços de cobrança B2B, já disponíveis para parceiros do Grupo MAG e para empresas que operam com pagamentos recorrentes.

Entre as soluções oferecidas estão Pix Cobrança e Pix Automático, aplicáveis a modelos de negócio como seguros, previdência, mensalidades, assinaturas, assistências, academias, escolas, condomínios e outros serviços de recorrência. Com isso, a MAG Finanças se posiciona como uma plataforma para empresas que buscam mais eficiência, conveniência e modernização em suas jornadas de cobrança.