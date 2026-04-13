Intercâmbio para Corretoras reúne especialistas e apresenta passo a passo para estruturar e escalar uma corretora

Evento liderado por Leandro Giroldo abordou desde vendas e marketing até gestão financeira, recrutamento e tecnologia para corretores de seguros – O 6º Intercâmbio para Corretoras, realizado nos dias 9 e 10 de abril, reuniu profissionais do mercado de seguros e planos de saúde para dois dias de imersão em gestão, vendas e estruturação de corretoras. O evento apresentou, na prática, os processos e estratégias utilizados para desenvolver e escalar operações comerciais no setor.

A iniciativa foi organizada pelo empreendedor e corretor de seguros Leandro Giroldo, CEO da Lemmo Corretora de Seguros, que abriu o encontro com a palestra “Corretor CEO”, abordando a necessidade de os profissionais assumirem uma postura mais estratégica na condução de seus negócios.

Segundo Giroldo, o objetivo do intercâmbio foi compartilhar experiências reais do dia a dia da operação de uma corretora. “Nosso propósito é mostrar que a corretora pode ser tratada como uma empresa estruturada, com processos, gestão e visão de crescimento. Quando o corretor passa a atuar como CEO do próprio negócio, ele consegue escalar resultados e construir uma operação sustentável”, afirmou.

Para ele, o diferencial do intercâmbio está justamente na troca de experiências práticas entre profissionais do mercado. “Nosso objetivo é abrir o jogo e mostrar como funciona uma corretora por dentro – desde vendas e marketing até gestão financeira, tecnologia e processos. Isso encurta caminhos para quem quer crescer no setor”, destacou.

A proposta do encontro é oferecer aos participantes um mapa completo de como estruturar e desenvolver uma corretora, reunindo especialistas de diferentes áreas da gestão empresarial.

Estruturação da corretora e oportunidades de mercado

A programação do primeiro dia trouxe conteúdos voltados à formação e à estratégia comercial. Rodrigo Matos, diretor da ENS – Escola de Negócios e Seguros, apresentou um passo a passo para obtenção do registro na Superintendência de Seguros Privados (Susep), orientando profissionais que desejam ingressar ou se regularizar na atividade.

Outro destaque foi o painel “Estratégias para vender Omint”, com Giroldo e Leandro Rodrigues, que abordaram oportunidades de comercialização de planos de saúde de alto padrão e a importância do posicionamento consultivo do corretor no relacionamento com clientes.

A cultura organizacional também esteve na pauta, com a apresentação de Nathalia Agustinelli, que falou sobre a construção de equipes alinhadas, engajadas e preparadas para crescer junto com a empresa.

Gestão comercial e técnicas de vendas

A estrutura comercial das corretoras foi discutida no painel “Gestão Comercial, SDR e Vendas”, conduzido por Giroldo, Anielle Araújo e Carlos Carvalho, executivos da Lemmo, que abordaram modelos de prospecção, qualificação de leads e organização de equipes comerciais.

Já o especialista Ricardo Jordão apresentou a palestra “A Arte de Vender”, trazendo reflexões sobre motivação, atitude comercial e construção de relacionamentos. “O vendedor precisa estar energizado. Quem está desanimado não vende”, destacou Jordão durante sua apresentação.

Outro tema de grande interesse foi a construção de marca pessoal no ambiente digital. A estrategista Tay Dantas apresentou a palestra “Construindo uma marca sexy”, mostrando como posicionamento e presença digital podem acelerar o crescimento profissional dos corretores.

Durante a apresentação, Tay destacou que todos os profissionais já possuem uma marca pessoal, mesmo que ainda não tenham consciência disso. “Todos nós temos uma marca pessoal. A partir do momento em que você chega em um lugar, as pessoas começam a formar uma percepção sobre quem você é”, afirmou.

Segundo ela, unir marca pessoal e marca empresarial pode potencializar o crescimento de negócios. “Uma marca pessoal tende a crescer mais rápido do que uma marca empresarial, mas ela tem limite. Já a marca empresarial cresce mais devagar, mas não tem teto. Quando você combina as duas coisas, consegue crescer rápido e construir algo que pode escalar sem limite.”

A especialista também ressaltou que, no cenário atual, não basta apenas ter competência técnica. “Hoje não basta ser muito bom no que faz. É fundamental que as pessoas entendam que você é muito bom. Posicionamento e comunicação são parte do crescimento profissional.”

Gestão financeira, contábil e operacional

O segundo dia do evento foi dedicado à estrutura administrativa das corretoras.

A especialista Raquel Lima apresentou conceitos de gestão financeira e controladoria, enquanto Reinaldo Toshio abordou aspectos de contabilidade e tributação, orientando corretores sobre organização fiscal e planejamento financeiro.

Outro tema essencial para o crescimento das corretoras foi tratado por Thalyta Ferreira, que apresentou práticas de recrutamento e seleção, destacando a importância da contratação estruturada de equipes comerciais.

A tecnologia também esteve presente na programação. Gustavo Andrade apresentou soluções de automação e atendimento via WhatsApp, mostrando como ferramentas digitais podem aumentar a produtividade das corretoras e melhorar a experiência do cliente.

A gestão operacional das corretoras foi abordada no painel “Gestão Operacional e Sucesso do Cliente”, conduzido por Lucas Hernandes e Larissa Nascimento, da Lemmo, que discutiram processos de acompanhamento de clientes e estratégias de retenção da carteira.

Na sequência, Orlando Liang apresentou o conceito de “Corretor Consulta”, reforçando a importância do posicionamento consultivo no relacionamento com os clientes.

Já Matheus Ribeiro e novamente Lucas Hernandes conduziram a palestra “Gestão de Dados, CRM e Sistemas”, mostrando como o uso de dados e ferramentas tecnológicas pode ajudar corretores a melhorar a organização e a produtividade das equipes.

Encerrando a programação técnica, Jonathan Souza, diretor de vendas da G4 Educação, apresentou a palestra “Ciência de Vendas”, defendendo a aplicação de métodos e indicadores para tornar o crescimento comercial mais previsível.

Para ele, a profissionalização da gestão de vendas é essencial para o avanço das empresas. “Empreendedores colocam muita energia para fazer o negócio crescer. O próximo passo é organizar essa energia em processos e indicadores que permitam escalar resultados”, concluiu.