ESSOR fortalece atuação no Seguro Garantia

Seguradora destaca que avanço da infraestrutura e maior exigência contratual impulsionam demanda pelo seguro no país – De acordo com projeções da CNseg, o Seguro Garantia deve crescer 12,1% em 2026, acima da média do setor. Para Regiane Calvo, gerente do Seguro Garantia ESSOR, esse crescimento reflete um movimento estrutural do mercado. “Observamos o avanço dos investimentos em infraestrutura, o aumento das exigências contratuais, tanto no setor público quanto privado, e uma demanda crescente por soluções que preservem capital e ampliem eficiência financeira das empresas. Além disso, há um claro amadurecimento do mercado, com maior compreensão sobre o papel estratégico do seguro garantia na viabilização de negócios”, avalia.

Mudanças jurídicas – Cenário que vem acompanhado por mudanças relevantes nos contratos e no ambiente jurídico, o que tem exigido atualizações por parte das seguradoras. Na ESSOR, esse movimento se traduz na revisão contínua de clausulados e processos, com foco em garantir maior segurança jurídica e transparência nas coberturas. “Também reforçamos nossos critérios de subscrição e análise de risco, acompanhando a crescente complexidade das operações, especialmente, em segmentos mais estruturados”, explica Regiane Calvo.

Diferenciais – A executiva destaca ainda a parceria da seguradora com a OnPoint, que reúne uma plataforma digital de atendimento especializado e uma equipe altamente qualificada. Essa estrutura fortalece a capacidade analítica da companhia e agiliza o processo de tomada de decisão, permitindo uma atuação eficiente em diferentes níveis de complexidade. A plataforma é um dos diferenciais da seguradora, que conta também com uma dedicação da Inteligência Artificial para otimizar o operacional na subscrição do risco. Somado a três pilares que são o rigor técnico, agilidade e inovação. “Além da nossa proximidade com os corretores”, frisa.

Ferramenta estratégica – Outro ponto ressaltado por Regiane é a transformação do seguro Garantia em uma ferramenta estratégica, ocupando um papel central na gestão de risco e na alocação de capital das empresas, muito evidente em operações de infraestrutura e contratos de maior complexidade, onde o seguro contribui diretamente para a viabilização dos negócios. “A ESSOR vem acompanhando essa transformação com uma atuação próxima e consultiva, apoiada por tecnologia e inteligência analítica”, destaca.

Participação – Sobre a participação atual da ESSOR no mercado de Seguro Garantia, a avaliação da seguradora é bastante positiva, alinhada ao seu planejamento de crescimento sustentável. “Recentemente, ampliamos nossa capacidade e implantamos novas modalidades, como concessão e garantias voltadas ao setor de energia, reforçando nossa presença em operações mais estruturadas”, esclarece Regiane Calvo.

Expectativas – Quanto aos próximos anos, as expectativas da ESSOR no segmento Seguro Garantia são de crescimento consistente e sustentável, apoiado na continuidade dos investimentos em infraestruturas e a crescente utilização do seguro garantia em diferentes setores da economia. ”Seguiremos expandindo nossa atuação de forma estruturada, com foco em inovação, eficiência operacional e qualidade da carteira”, finaliza a gerente do Seguro Garantia ESSOR.

Sobre a ESSOR:

A ESSOR Seguros S.A. é uma companhia seguradora do Grupo SCOR, uma das maiores resseguradoras mundiais, com presença em diversos países. Somos uma seguradora com orgulho da excelência de seus produtos e serviços. Trazemos em nosso DNA a experiência e conhecimento técnico do nosso acionista internacional, com uma visão voltada para as necessidades do nosso mercado de seguros.

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Regiane Calvo, gerente do Seguro Garantia ESSOR – Crédito: Divulgação