Machado Meyer Advogados promove evento sobre gestão de riscos em cenários catastróficos

O Machado Meyer Advogados realizará, no dia 18 de setembro, às 8h30, o evento “Gestão de riscos em cenários catastróficos”. Na ocasião, especialistas discutirão temas essenciais do papel do seguro e de outras ferramentas de controle e transferência de riscos, como o escopo e os benefícios da gestão de riscos, os novos Risk Managers externos, a importância do corretor de seguros, riscos emergentes, complementaridade entre gestão de seguros e prevenção de riscos e ferramentas de transferência e gestão.

O encontro reunirá Cassio Gama Amaral, sócio da área de Seguros do Machado Meyer Advogados, Cristiano Oliveira, partner da Lockton Brasil, Cristina Weiss Tessari, gerente de Seguros e Riscos no Grupo Votorantim, Dalmo Murta, coordenador de Seguros e Riscos no Grupo NC/ EMS farmacêutica, José Bernardo de Medeiros, sócio fundador da Risk Metric Consultoria como palestrantes e contará com a presença de Fernando Demier, Fundador e CEO da Elevus, como mediador.

Informações: https://go.machadomeyer.com.br/gestaoderisco

Sobre o Machado Meyer Advogados

Fundado em 1972, o Machado Meyer é um dos mais respeitados escritórios de advocacia do Brasil. O escritório, que em 2022 celebrou 50 anos, cresceu acompanhando o ritmo acelerado de expansão do Brasil e trabalha para oferecer soluções jurídicas inteligentes para impulsionar os negócios e transformar a realidade dos clientes e da sociedade. Oferece assistência legal a clientes nacionais e internacionais, incluindo grandes corporações dos mais variados setores de atividades, instituições financeiras e entidades governamentais. O escritório está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e New York. www.machadomeyer.com.br