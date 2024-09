CSP-MG realiza seminário para debater desafios e oportunidades da Saúde Suplementar

No dia 18 de setembro, o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realiza o Seminário Saúde Suplementar, de forma presencial, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte. O evento terá palestras da especialista Kátia O’Donnell, da área Jurídica da CNseg (Confederação das Seguradoras), e do diretor-adjunto de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Marcus Teixeira Braz.

Após as apresentações, haverá um debate com a participação dos palestrantes, do vice-presidente do Sincor-MG, Wellerson Castro, e da executiva Bruna Rios, da Comissão de Benefícios do SindSeg MG/GO/MT/DF. A mediação será do consultor Maurício Tadeu Barros Morais, que é diretor do CSP-MG.

De acordo com o presidente do CSP-MG e coordenador do evento, João Paulo Moreira Mello, o seminário é uma oportunidade de reflexão a respeito de assuntos como o cenário atual da Saúde Suplementar, números do mercado, recentes alterações na legislação e seus impactos, perspectivas para o setor, tendo como foco principal ampliar a proteção da sociedade.

“Cerca de 23% da população brasileira possui algum produto do segmento de Saúde Suplementar. Esse sistema, composto por operadoras, administradoras de benefícios e corretores de seguros, desempenha um papel fundamental na sociedade. É preciso preservar as condições de sustentabilidade do setor para conseguir ampliar seu alcance”, afirma o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

O Seminário terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da entidade. As inscrições para participar presencialmente ou de forma remota são gratuitas https://forms.gle/CZt2XSLLZ14UjjZh8.

Sobre os palestrantes – Kátia O’Donnell é formada em Direito pela Universidades Gama Filho, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela mesma instituição de ensino, mestranda em Sistemas Alternativos de Resolução de Conflitos pela Universidade Nacional Lomas de Zamora, em Buenos Aires, na Argentina. Trabalha há mais de 20 anos com Direito da Saúde e Direito Médico. Marcus Teixeira Braz é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Especialista em Saúde Suplementar, atua na ANS desde 2007, ocupando atualmente o cargo de diretor-adjunto de Fiscalização.

Serviço:

Evento: Seminário Saúde Suplementar

Palestrantes: Kátia O’Donnell, especialista da área Jurídica da CNseg (Confederação das Seguradoras) e Marcus Teixeira Braz, diretor-adjunto de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Realização: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG)

Data: 18/09/2024 (quarta-feira)

Horário: 8h30 (recepção e café da manhã). Início do evento às 9h30

Local: auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF – Av. Afonso Pena, 726, 22º andar, Centro, Belo Horizonte/MG

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/CZt2XSLLZ14UjjZh8