Ex-nadador e medalhista olímpico, Thiago Pereira assume como Diretor Comercial da Wiz Corporate

A Wiz Corporate, unidade de negócios do grupo Wiz Co (B3: WIZC3), dedicada à distribuição de seguros, benefícios e produtos financeiros ao mercado B2B, anuncia que tem um novo executivo em seus quadros. Trata-se de Thiago Pereira: ex-nadador e medalhista olímpico, que assume como Diretor Comercial da empresa.

Thiago Machado Vilela Pereira, de 38 anos, aceitou o desafio de liderar uma área estratégica da Wiz Corporate, atuando junto com o Diretor Executivo Leandro Tuma, que possui mais de 25 anos de experiência no mercado de seguros.

“Estou muito animado em fazer parte do time Wiz Corporate e vou me esforçar para trazer ótimos resultados a empresa. Chego com minha bagagem como atleta e tenho como desafio trazer ao mundo corporativo formas de lidar com pressão, todo o planejamento e determinação em cumprir metas que existem no meio esportivo. Além da minha experiência em outras empresas, que acumulo desde quando ainda nadava profissionalmente”, afirma Thiago Pereira.

O ex-nadador é um dos líderes do Pool Sport Tech & Wellness, fundo criado para investir em startups de esporte; é membro da diretoria do Atletas pelo Brasil; faz parte do conselho do Pacto Pelo Esporte; é também fundador do Instituto Thiago Pereira, que promove a natação como um meio de proteção contra o afogamento, além de transmitir os valores e fomentar a prática do esporte; atua como palestrante motivacional; e é host do podcast Além da Raia.

“É uma excelente oportunidade para abrirmos portas com os nossos clientes e parceiros, além de estreitar o relacionamento com as nossas especialidades. Thiago Pereira traz em sua bagagem todo o foco e determinação nesse novo desafio profissional, bem como sua ampla bagagem e expertise nos projetos em que está envolvido”, comenta Anderson Romani, diretor executivo da Wiz Corporate.

Principais feitos como atleta:

Medalha de prata nas Olímpiadas de Londres 2012;

Maior medalhista de todos os tempos dos Jogos Pan-Americanos, com 23 medalhas, sendo 15 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze;

Ex-recordista mundial dos 200 metros medley em piscina curta;

Participou de 4 Jogos Olímpicos: Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016;

Atual recordista sul-americano em 4 provas: 200 metros medley, 400 metros medley, 4×200 metros livre e 400 metros medley em piscina curta;

Três medalhas em Campeonatos Mundiais: 1 prata no mundial de Kazan, na Rússia, em 2015; e dois bronzes no mundial de Barcelona, na Espanha, em 2013;

Quatro medalhas no Campeonato Mundial de Piscina Curta de 2004, em Indianápolis, EUA: 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes.

Sobre a Wiz Corporate

A Wiz Corporate é a unidade de negócios do grupo Wiz Co que trabalha com foco em seguros corporativos e oferece as melhores soluções do mercado, de acordo com as necessidades de cada cliente. Com um atendimento técnico customizado para ajudar a entender riscos e proteger negócios contra prejuízos causados por eventualidades e imprevistos, dispõe de mais de 50 soluções para empresas do agronegócio a construção civil, além de apoiar na gestão estratégica de benefícios corporativos.