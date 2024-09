Alper e Chubb discutirão os impactos do cenário político e macroeconômico mundial na economia brasileira

Em 11 de setembro, a Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do país, em parceria com a Chubb, seguradora líder global, realizará um evento voltado para executivos para discutir os rumos da economia brasileira diante do cenário político e macroeconômico mundial. Os palestrantes apresentarão como os conflitos internacionais, as mudanças climáticas e o comportamento do mercado internacional estão impactando o Brasil e como o mercado segurador pode ajudar a proteger empresas nacionais diante de cenários adversos.

Marcos Couto, CEO da Aper Seguros, abrirá o evento explorando a responsabilidade do mercado segurador em antever os riscos e elaborar soluções de mitigação diante dos horizontes nacionais e internacionais. Leandro Martinez, CEO da Chubb, deve abordar os princípios fundamentais de proteção que terão impacto direto na sobrevivência das empresas. E Caio Junqueira, analista político da CNN, fará uma apresentação ampla sobre os principais movimentos internacionais e sua influência no Brasil.

Além das palestras um talkshow será apresentado respondendo dúvidas da plateia.

O evento é gratuito e voltado para C-Levels. Interessados em participar devem se inscrever neste link Link:

https://seguros.alperseguros.com.br/alper-evento-macroeconomia

Sobre

Debate: Macroeconomia e Cenário Político Mundial

Dia 11 de setembro, das 9h às 12h

Local: Boulevard JK (International Plaza – Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327 – Itaim Bibi)

Programação

8h30 – Welcome Coffee

9h – Abertura e palestra de Marcos Couto – CEO da Alper Seguros (tema: Como o Seguro garante suporte financeiro dentro do contexto global)

9h15 – Palestra de Leandro Martinez, CEO da Chubb (tema: As coberturas que protegem econômica e politicamente)

9h45 – Palestra de Caio Junqueira, analista político da CNN (tema: Cenário Econômico e Impactos Internacional)

10h30 – Talk Show e perguntas e respostas entre os palestrantes

Credenciamento de Imprensa

Jornalistas interessados em participar do evento presencialmente deverá confirmar participação por e-mail (alperseguros@loures.com.br)

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de Seguros Corporativos, Benefícios, Seguros Massificados, Seguro Auto e de Transportes. Com atuação nos mais diversos segmentos, a companhia é pautada pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos, através do trabalho consultivo de mais de mil especialistas distribuídos em 23 escritórios em todo país. No total, a Alper Seguros já soma 19 empresas do setor adquiridas sob a atual gestão.