Caio Carvalho é novo VP da MDS Risks & Reinsurance

Com uma trajetória de 6 anos na MDS Brasil e mais de 15 anos de experiência no mercado de seguros, Caio Carvalho assume a vice-presidência de Risks & Reinsurance da MDS Brasil, consolidando sua atuação na empresa com foco em visão estratégica, inovação e excelência. O executivo assumirá o lugar de Thiago Tristão, que liderou a divisão por 10 anos e recentemente decidiu deixar a empresa.

“É com grande satisfação que anuncio a promoção de Caio Carvalho. Este importante movimento reflete seu excelente desempenho e liderança na área de riscos empresariais. Tenho certeza de que, sob sua gestão, as áreas de riscos empresariais e resseguro continuarão a crescer e alcançar grandes conquistas. Gostaria também de agradecer ao Thiago Tristão por sua dedicação e comprometimento durante os 10 anos em que esteve conosco. Sua atuação contribuiu fortemente para o sucesso da nossa operação”, declara Ariel Couto, CEO da MDS Brasil.

Caio já passou por grandes empresas do mercado segurador, como Yasuda, RSA, Allianz, AIG e Ensen. O executivo é bacharel em administração de empresas pela PUC – Campinas, pós-graduado em Gestão de Seguros na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Sobre a MDS Brasil:

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder de mercado em Portugal, está entre os maiores no Brasil e presente também em Angola, Moçambique, Espanha, Chile, Chipre, México e EUA. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 135 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE e no Chile através da RSG. A RCG – Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Por meio da HighDome, uma Protected Cell Company, o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.