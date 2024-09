Bradesco Saúde anuncia ampliação de sua rede na Região Norte do Estado de Mato Grosso

Evento na cidade de Sorriso reuniu a diretoria do Grupo Bradesco Saúde, prestadores da rede médico-hospitalar credenciada e corretores – No último dia 4 de setembro, a Bradesco Saúde reuniu, na cidade de Sorriso (MT), executivos da empresa, incluindo o diretor-presidente Carlos Marinelli, com prestadores e corretores, para anunciar novidades, como a ampliação da sua rede credenciada de médicos, hospitais, laboratórios e clínicas no Norte do estado do Mato Grosso. A Companhia tem trabalhado para atender cada vez mais e melhor as regionalidades do País e, nesta ação, destacam-se cidades importantes para o agronegócio brasileiro, como Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.

“Estamos em uma região que é o motor do país, com gente que trabalha, que produz e que faz o crescimento acontecer a uma velocidade impressionante. Esse é o nosso compromisso com vocês: manter esse trabalho e cuidar das pessoas. Queremos ser o melhor parceiro na área de saúde e, juntos, impulsionarmos ainda mais essa região”, declarou Carlos Marinelli, diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde, durante o evento.

Carlos Marinelli, diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde, destacou a importância da região para a operadora

Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde, apresentou o portfólio da operadora, com opções de planos nacionais e com rede regional, além de serviços disponíveis aos beneficiários, como a telemedicina. Também destacou o potencial da região: “Toda vez que voltamos ao Norte do Mato Grosso, ficamos impressionados com a pujança e a capacidade de vocês de fazer mais. Esta é uma das razões que nos leva a investir e fortalecer nossas ofertas, com um produto diferenciado e de qualidade, de acordo com o que a população necessita e atendendo à necessidade das empresas em prover benefícios que garantam a atração e retenção de profissionais cada vez mais qualificados. Somos uma empresa completa, pronta para prover soluções nacionais e locais”.

Com um salão lotado, Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde, apresentou a corretores e parceiros as ofertas da Bradesco Saúde

Com a inclusão dos novos nomes à lista de referenciados – como o Hospital Hilda Ribeiro, a clínica Andare, a clínica Cruz & Jaskulski e o Centro de Diagnóstico Dis –, a Bradesco Saúde tornou mais completa a rede de assistência médico-hospitalar nesses municípios, em especialidades como fisioterapia, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia/endoscopia, entre outros. Eles se juntam a outros nomes que já faziam parte da rede e estão ampliando a quantidade de especialidades credenciadas, como o Hospital e Maternidade 13 de Maio, de Sorriso, tradicional parceiro da Bradesco Saúde e referência na região.

“A chegada dos novos prestadores, reconhecidos no Norte do Mato Grosso pela credibilidade e qualidade, torna ainda mais completa e diversificada a nossa rede assistencial na região, ampliando de forma significativa a nossa estrutura de atendimento local. Hoje temos 43 novos serviços, mais de 130 prestadores e quatro hospitais credenciados na região. E queremos crescer ainda mais”, comenta Aline Thomasi, superintendente sênior de Gestão de Rede da Bradesco Saúde.

A equipe da Bradesco Saúde reforçou o relacionamento com parceiros e corretores locais

Um dos novos prestadores da Bradesco Saúde é o médico Mássimo Caliman, ortopedista em Sorriso. “Essa é uma grande oportunidade de aproximar pessoas que querem trabalhar juntas. Fazer parte da rede facilita o nosso trabalho e também o da Bradesco Saúde, que chega como uma ótima opção de serviço para os clientes”, ressaltou o médico, que também é traumatologista e cirurgião de joelho.

Diretora-executiva do Hospital e Maternidade 13 de Maio, Eliane de Fátima Frescura destaca a ampliação da parceria, com novas especialidades credenciadas à rede da Bradesco Saúde. “O hospital tem parceria com a Bradesco Saúde desde quando iniciou suas atividades, há oito anos. Para nós, ela é fundamental. Estamos ampliando os serviços para receber esses beneficiários da Bradesco Saúde”.

Portfólio completo para o mercado local

A Bradesco Saúde está presente na região Norte do Mato Grosso com todo seu portfólio, integrado por planos para empresas de todos os tamanhos e perfis, desde os pequenos negócios, a partir de três pessoas, até as grandes companhias. Além de planos nacionais, como os produtos Nacional, Nacional Plus e Premium, outro destaque para as empresas locais é o Bradesco Saúde Efetivo Pantanal, um produto também Nacional com uma rede feita sob medida para região.

Lançado em 2022, o plano se diferencia por seu olhar regional, com uma rede desenhada com prestadores que são desejados nas cidades do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. O Efetivo também tem como atrativo ser mais acessível: no Norte do MT, chega a custar 40% menos do que outras opções de planos do portfólio.

Pablo Guimarães, superintendente sênior de negócios da Bradesco Saúde para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, destaca as oportunidades para os corretores na comercialização dos produtos. “Vemos na região um potencial enorme, comprovado com as visitas aos corretores e prestadores e por este evento reunindo nossos parceiros. A Bradesco Saúde veio para ficar”, afirmou.

